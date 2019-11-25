Роналду может сменить Италию на Францию

25 ноября, 2019, 14:22

Вингер туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может перейти во французский ПСЖ

Об этом сообщает Goal.

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Италии Криштиану Роналду может перейти в чемпионат Франции. ПСЖ готов выделить более 100 млн евро для приобретения форварда и обеспечить зарплатой 45 млн евро в год..

ПСЖ собирается купить Роналду во время зимнего трансферного окна, французы наблюдают за ситуацией португальца в "Ювентусе".

В нынешнем сезоне 34-летний Криштиану Роналду провел 14 матчей, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.