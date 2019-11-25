 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортРоналду может сменить Италию на Францию

Роналду может сменить Италию на Францию


фото: as.com
Вингер туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может перейти во французский ПСЖ

Об этом сообщает Goal.

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Италии Криштиану Роналду может перейти в чемпионат Франции. ПСЖ готов выделить более 100 млн евро для приобретения форварда и обеспечить зарплатой 45 млн евро в год..

ПСЖ собирается купить Роналду во время зимнего трансферного окна, французы наблюдают за ситуацией португальца в "Ювентусе".

В нынешнем сезоне 34-летний Криштиану Роналду провел 14 матчей, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

25 ноября, 2019 понедельник

24 ноября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать