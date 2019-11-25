Роналду может сменить Италию на Францию
25 ноября, 2019, 14:22
Вингер туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может перейти во французский ПСЖ
Об этом сообщает Goal.
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Италии Криштиану Роналду может перейти в чемпионат Франции. ПСЖ готов выделить более 100 млн евро для приобретения форварда и обеспечить зарплатой 45 млн евро в год..
ПСЖ собирается купить Роналду во время зимнего трансферного окна, французы наблюдают за ситуацией португальца в "Ювентусе".
В нынешнем сезоне 34-летний Криштиану Роналду провел 14 матчей, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.
- 21 ноября форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду после возвращения из сборной Португалии не обсудил с одноклубниками свое поведение в матче против "Милана"
- 12 ноября сообщалось, что игроки "Ювентуса" недовольны поведением Криштиану Роналду , который поссорился с тренером туринского клуба Маурицио Сарре во время матча чемпионата Италии против "Милана".
- Позже стало известно, что Криштиану Роналду устроил ужин, чтобы извиниться за свое поведение перед одноклубниками.
Читайте также
-
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?
-
Читайте также
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?