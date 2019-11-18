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Espreso.tvСпортРоналду устроит вечеринку, чтобы примириться с одноклубниками

Роналду устроит вечеринку, чтобы примириться с одноклубниками


фото: REUTERS
Звездный нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду устроит праздничный ужин, для того чтобы извиниться за свое поведение перед одноклубниками

Об этом сообщает La Repubblica.

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду решил извиниться перед своими партнерами по команде за поведение в матчах с московским "Локомотивом" и "Миланом". Португалец планирует провести командный ужин, во время которого объяснит свою позицию по поводу данного инцидента одноклубникам.

Неизвестно, примет ли участие в вечере главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарре. Сообщается, что индивидуальная встреча Роналду и итальянского специалиста состоится в среду, а коллектив соберется на ужин в Турине перед матчем 13-го тура Серии А против "Аталанты" Руслана Малиновского.

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