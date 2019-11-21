 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортРоналду не извинился перед одноклубниками за демарш в матче с "Миланом"

Роналду не извинился перед одноклубниками за демарш в матче с "Миланом"


фото: REUTERS
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду после возвращения из сборной Португалии не обсудил с одноклубниками свое поведение в матче против "Милана"

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду вернулся в расположение итальянского клуба после перерыва на матчи национальной команды.

Встреча 34-летнего форварда с одноклубниками прошла спокойно и без лишних эмоций, несмотря на то, что перед паузой на матчи квалификации Евро-2020 он после замены в матче чемпионата Италии с "Миланом" (1:0) сразу отправился в раздевалку и уехал со стадиона, не дожидаясь концовки матча.

Никаких разговоров внутри команды на эту тему не было, Роналду не пришлось извиняться, он работал по индивидуальной программе из-за проблем с коленом. В "Ювентусе" решили оставить эту историю в прошлом, чтобы сконцентрироваться на игре и достижении положительных результатах.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 ноября, 2019 четверг

больше новостей

21 ноября, 2019 четверг

20 ноября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать