Роналду не извинился перед одноклубниками за демарш в матче с "Миланом"

21 ноября, 2019, 18:37

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду после возвращения из сборной Португалии не обсудил с одноклубниками свое поведение в матче против "Милана"

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду вернулся в расположение итальянского клуба после перерыва на матчи национальной команды.

Встреча 34-летнего форварда с одноклубниками прошла спокойно и без лишних эмоций, несмотря на то, что перед паузой на матчи квалификации Евро-2020 он после замены в матче чемпионата Италии с "Миланом" (1:0) сразу отправился в раздевалку и уехал со стадиона, не дожидаясь концовки матча.

Никаких разговоров внутри команды на эту тему не было, Роналду не пришлось извиняться, он работал по индивидуальной программе из-за проблем с коленом. В "Ювентусе" решили оставить эту историю в прошлом, чтобы сконцентрироваться на игре и достижении положительных результатах.