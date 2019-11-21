Роналду не извинился перед одноклубниками за демарш в матче с "Миланом"
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду вернулся в расположение итальянского клуба после перерыва на матчи национальной команды.
Встреча 34-летнего форварда с одноклубниками прошла спокойно и без лишних эмоций, несмотря на то, что перед паузой на матчи квалификации Евро-2020 он после замены в матче чемпионата Италии с "Миланом" (1:0) сразу отправился в раздевалку и уехал со стадиона, не дожидаясь концовки матча.
Никаких разговоров внутри команды на эту тему не было, Роналду не пришлось извиняться, он работал по индивидуальной программе из-за проблем с коленом. В "Ювентусе" решили оставить эту историю в прошлом, чтобы сконцентрироваться на игре и достижении положительных результатах.
- 12 ноября сообщалось, что игроки "Ювентуса" недовольны поведением Криштиану Роналду, который поссорился с тренером туринского клуба Маурицио Сарре во время матча чемпионата Италии против "Милана".
- Позже стало известно, что Криштиану Роналду устроил ужин, чтобы извиниться за свое поведение перед одноклубниками.
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