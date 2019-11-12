Футболисты "Ювентуса" возмущены демаршем Роналду пиcля замены в игре с "Миланом"

12 ноября, 2019, 15:56

Игроки "Ювентуса" недовольны поведением Криштиану Роналду, который поссорился с тренером туринского клуба Маурицио Сарре во время матча чемпионата Италии против "Милана"

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Сарре заменил Роналду на 54-й минуте матча, после чего португалец не пожал тренеру руку, направился в раздевалку и покинул стадион еще до финального свистка.

Поступок Роналду вызвал возмущение других футболистов "Ювентуса", которые требуют от лидера команды извинения за свое поведение.

Известно, что клуб решил не штрафовать португальца, однако спортивный директор "Юве" Фабио Паратичи связался с агентом звездного футболиста Жорже Мендешем, и настаивал, чтобы тот поговорил с Роналду об устроенном демарше.

10 ноября "Ювентус" победил "Милан" со счетом 1:0, а победный гол забил аргентинец Дибала, который и заменил Роналду.