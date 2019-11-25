Ребров рассказал от кого перенял тренерский опыт
Об этом сообщает "Вацко Live".
Украинский тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров рассказал где учился и перенял тренерский опыт.
"Ездил на стажировку в "Манчестер Сити", в "Боруссию" Клоппа. Мне нравилась модель игры этих команд, этих тренеров. Пытался что-то почерпнуть от них, но... Конечно, очень много взял от Лобановского. Его харизма, требовательность к себе и игрокам, наверное, это было самым важным в его работе, не только тактические моменты, отношение к игре. Наверное, когда игроки такое видят, они это принимают, становятся сильнее", - сказал украинец.
Сергей Ребров работал в киевском "Динамо" с 2014 по 2017 год. Он дважды приводил киевскую команду к чемпионству. Сейчас 45-летний специалист возглавляет "Ференцварош", с которым выиграл чемпионат Венгрии.
- Недавно стало известно, что в летнее межсезонье в киевское "Динамо" мог вернуться специалист Сергей Ребров, но на посту главного тренера оставили Александра Хацкевича
- 17 октября, бывший главный тренер "Динамо" Сергей Ребров сказал, что Андрей Шевченко вскоре покинет сборную Украины ради работы в топ-клубе.
- Напомним, 23 июля Сергей Ребров на 3 года продлил контракт с "Ференцварошем".
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