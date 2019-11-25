Ребров рассказал от кого перенял тренерский опыт

25 ноября, 2019, 15:09

Украинский тренер Сергей Ребров рассказал, что большой опыт он взял от игры под руководством легендарного специалиста Валерия Лобановского

Об этом сообщает "Вацко Live".

Украинский тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров рассказал где учился и перенял тренерский опыт.

"Ездил на стажировку в "Манчестер Сити", в "Боруссию" Клоппа. Мне нравилась модель игры этих команд, этих тренеров. Пытался что-то почерпнуть от них, но... Конечно, очень много взял от Лобановского. Его харизма, требовательность к себе и игрокам, наверное, это было самым важным в его работе, не только тактические моменты, отношение к игре. Наверное, когда игроки такое видят, они это принимают, становятся сильнее", - сказал украинец.

Сергей Ребров работал в киевском "Динамо" с 2014 по 2017 год. Он дважды приводил киевскую команду к чемпионству. Сейчас 45-летний специалист возглавляет "Ференцварош", с которым выиграл чемпионат Венгрии.