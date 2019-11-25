Данные следствия указывают на вину Кулебы в ДТП, - советник Авакова

25 ноября, 2019, 20:04

Первые данные следствия указывают на вину детского омбудсмена Николая Кулебы в аварии

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко НВ.

"По тем данным, которые есть на сегодняшний день у следствия, нарушил правила как раз Николай Кулеба", - заявил он.