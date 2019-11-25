Данные следствия указывают на вину Кулебы в ДТП, - советник Авакова
25 ноября, 2019, 20:04
Первые данные следствия указывают на вину детского омбудсмена Николая Кулебы в аварии
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко НВ.
"По тем данным, которые есть на сегодняшний день у следствия, нарушил правила как раз Николай Кулеба", - заявил он.
- Напомним, 24 ноября стало известно, что уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП.
- Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал подробности ДТП, в котором пострадал уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.
- По состоянию на 24 ноября Кулеба в состоянии средней тяжести находился в больнице Феофания в полном сознании, угрозы его жизни не было.
- В сеть выложили видео ДТП с участием уполномоченного по правам ребенка Николая Кулебы.
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