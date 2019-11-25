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Espreso.tvОбществоДанные следствия указывают на вину Кулебы в ДТП, - советник Авакова

Данные следствия указывают на вину Кулебы в ДТП, - советник Авакова

Первые данные следствия указывают на вину детского омбудсмена Николая Кулебы в аварии

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко НВ.

"По тем данным, которые есть на сегодняшний день у следствия, нарушил правила как раз Николай Кулеба", - заявил он.

  • Напомним, 24 ноября стало известно, что уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП.
  • Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал подробности ДТП, в котором пострадал уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.
  • По состоянию на 24 ноября Кулеба в состоянии средней тяжести находился в больнице Феофания в полном сознании, угрозы его жизни не было.
  • В сеть выложили видео ДТП с участием уполномоченного по правам ребенка Николая Кулебы.
 
 
 
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