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Espreso.tvОбществоУполномоченный по правам ребенка Кулеба попал в ДТП, - СМИ

Уполномоченный по правам ребенка Кулеба попал в ДТП, - СМИ


фото: ukrinform.ua
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП и находится в реанимации в тяжелом состоянии

Об этом, со ссылкой на информированные источники, сообщает "Зеркало недели".

Николай Кулеба попал в аварию вместе с двумя сыновьями. По данным источника, в авто с омбудсменом были старший сын Тимофей, который находится в очень тяжелом состоянии в реанимации, и младший сын Елисей. Другие подробности происшествия неизвестны.

Николай Кулеба с сентября 2006 года по декабрь 2014 был начальником Службы по делам детей исполнительного органа Киевского городского совета. В декабре 2014 года президент Петр Порошенко назначил его уполномоченным по правам ребенка.

 

 

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