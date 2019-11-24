Уполномоченный по правам ребенка Кулеба попал в ДТП, - СМИ
24 ноября, 2019, 17:38
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП и находится в реанимации в тяжелом состоянии
Об этом, со ссылкой на информированные источники, сообщает "Зеркало недели".
Николай Кулеба попал в аварию вместе с двумя сыновьями. По данным источника, в авто с омбудсменом были старший сын Тимофей, который находится в очень тяжелом состоянии в реанимации, и младший сын Елисей. Другие подробности происшествия неизвестны.
Николай Кулеба с сентября 2006 года по декабрь 2014 был начальником Службы по делам детей исполнительного органа Киевского городского совета. В декабре 2014 года президент Петр Порошенко назначил его уполномоченным по правам ребенка.
- Напомним, 1 июня президент Украины Владимир Зеленский повторно назначил Николая Кулебу уполномоченным главы государства по правам ребенка.
Читайте также
-
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?
-
Читайте также
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?