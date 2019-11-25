Ехал на красный: появилось видео ДТП с детским омбудсменом Кулебой

25 ноября, 2019, 10:14

В сеть выложили видео ДТП с участием уполномоченного по правам ребенка Николая Кулебы

Видео появилось на Youtube-канале "Безопасная Киевщина" .

На видео можно увидеть, как машина чиновника переезжает пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, а затем, не дождавшись зеленого сигнала, пытается пересечь перекресток.

В этот момент легковушку в бок бьет микроавтобус.