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Espreso.tvОбществоЕхал на красный: появилось видео ДТП с детским омбудсменом Кулебой

Ехал на красный: появилось видео ДТП с детским омбудсменом Кулебой

В сеть выложили видео ДТП с участием уполномоченного по правам ребенка Николая Кулебы

Видео появилось на Youtube-канале "Безопасная Киевщина" .

На видео можно увидеть, как машина чиновника переезжает пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, а затем, не дождавшись зеленого сигнала, пытается пересечь перекресток.

В этот момент легковушку в бок бьет микроавтобус.

  • Напомним, 24 ноября стало известно, что уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП.
  • Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал подробности ДТП, в котором пострадал уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.
  • По состоянию на 24 ноября Кулеба в состоянии средней тяжести находился в больнице Феофания в полном сознании, угрозы его жизни не было.
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