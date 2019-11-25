Ехал на красный: появилось видео ДТП с детским омбудсменом Кулебой
25 ноября, 2019, 10:14
В сеть выложили видео ДТП с участием уполномоченного по правам ребенка Николая Кулебы
Видео появилось на Youtube-канале "Безопасная Киевщина" .
На видео можно увидеть, как машина чиновника переезжает пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, а затем, не дождавшись зеленого сигнала, пытается пересечь перекресток.
В этот момент легковушку в бок бьет микроавтобус.
- Напомним, 24 ноября стало известно, что уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП.
- Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал подробности ДТП, в котором пострадал уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.
- По состоянию на 24 ноября Кулеба в состоянии средней тяжести находился в больнице Феофания в полном сознании, угрозы его жизни не было.
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