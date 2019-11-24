Геращенко рассказал подробности ДТП с уполномоченным по правам ребенка Кулебой
24 ноября, 2019, 17:57
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал подробности ДТП, в котором пострадал уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба
Об этом Геращенко написал в facebook.
"К сожалению, 24 ноября, в 13:30 в поселке Чабаны, Киево-Святошинского района Киевской области житель села Гатное П., 1998 г.р., без постоянного места работы, управляя микроавтобусом Volkswagen, на перекрестке автодороги допустил столкновение с автомобилем Toyota под управлением Николая Кулебы, уполномоченного президента Украины по правам ребенка", - написал Геращенко.
По его словам, в результате аварии оба водителя и двое пассажиров, из них один ребенок, второго транспортного средства получили телесные повреждения и были госпитализированы.
- 24 ноября стало известно, что уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП.
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