Геращенко рассказал подробности ДТП с уполномоченным по правам ребенка Кулебой

24 ноября, 2019, 17:57

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал подробности ДТП, в котором пострадал уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба

Об этом Геращенко написал в facebook.

"К сожалению, 24 ноября, в 13:30 в поселке Чабаны, Киево-Святошинского района Киевской области житель села Гатное П., 1998 г.р., без постоянного места работы, управляя микроавтобусом Volkswagen, на перекрестке автодороги допустил столкновение с автомобилем Toyota под управлением Николая Кулебы, уполномоченного президента Украины по правам ребенка", - написал Геращенко.

По его словам, в результате аварии оба водителя и двое пассажиров, из них один ребенок, второго транспортного средства получили телесные повреждения и были госпитализированы.