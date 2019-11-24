Вселенский патриарх отслужил панихиду по жертвам Голодомора
Об этом сообщает "Укринформ" .
"Сегодня мы чтим 86-ю годовщину Голодомора и память жертв этого геноцида сталинского режима против украинского народа. Бесчисленное количество украинских мирных жителей: детей, мужчин и женщин - страдали от голода и боролись за свою национальную идентичность, язык и культуру", - сказал Вселенский патриарх.
Он отметил, что зло и в настоящее время осуществляет свой разрушительное воздействие на мир, но нашей обязанностью является борьба для победы добра.
"Вселенский патриархат решил предоставить автокефалию народу божьему Украины, чтобы он мог организовать свою жизнь в соответствии с основами святых канонов церкви и ее традиций, чтобы было уважение к матери церкви и был в коммуникации с другими православными церквями", - отметил Варфоломей и пожелал украинскому народу благодати и милости божьей.
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- Напомним, 23 ноября активисты "Объединение добровольцев" и "Всемирного движения патриотов Украины" устроили под российским посольством в Киеве акцию ко Дню памяти жертв Голодомора.
- 23 ноября премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с заявлением к годовщине Голодомора и назвал его геноцидом украинского народа .
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