Вселенский патриарх отслужил панихиду по жертвам Голодомора

24 ноября, 2019, 22:07

Вселенский патриарх Варфоломей отслужил в Стамбуле панихиду по жертвам Голодомора 1932-33 годов в Украине

Об этом сообщает "Укринформ" .

"Сегодня мы чтим 86-ю годовщину Голодомора и память жертв этого геноцида сталинского режима против украинского народа. Бесчисленное количество украинских мирных жителей: детей, мужчин и женщин - страдали от голода и боролись за свою национальную идентичность, язык и культуру", - сказал Вселенский патриарх.

Он отметил, что зло и в настоящее время осуществляет свой разрушительное воздействие на мир, но нашей обязанностью является борьба для победы добра.

"Вселенский патриархат решил предоставить автокефалию народу божьему Украины, чтобы он мог организовать свою жизнь в соответствии с основами святых канонов церкви и ее традиций, чтобы было уважение к матери церкви и был в коммуникации с другими православными церквями", - отметил Варфоломей и пожелал украинскому народу благодати и милости божьей.

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