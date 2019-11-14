"Ворскла" уволила Косовского с должности главного тренера

14 ноября, 2019, 17:58

Футбольный клуб "Ворскла" уволил с поста главного тренера Виталия Косовского

Об этом сообщает официальный сайт "Ворсклы" .

О решении было объявлено после завершения вечерней тренировки полтавской команды. Несмотря на отставку, Косовский и его помощники останутся работать в структуре клуба. О новом тренерском штабе объявят в ближайшее время.

Виталий Косовский работал с полтавчанами с января 2019 года. Под его руководством "Ворскла" заняла седьмое место в чемпионате Украины 2018/19. Нынешний сезон команда начала неудачно - после 14 туров полтавчане набрали лишь 8 очков и замыкают турнирную таблицу премьер-лиги.

Виталий Косовский во время игровой карьеры в течение девяти лет выступал за "Динамо" провел за киевлян 131 матч, в которых отметился 20 голами. Был полуфиналистом Лиги чемпионов-1999. После завершения карьеры тренировал юниоров "Динамо", затем работал ассистентом тренера в молодежной команде "Динамо".