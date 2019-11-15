У "Ворсклы" появился новый тренер

15 ноября, 2019, 18:35

Полтавская "Ворскла" официально объявила о назначении на пост главного тренера украинского специалиста Юрия Максимова

Об этом сообщает официальный сайт полтавского клуба.

Сегодня, 15 ноября, полтавская "Ворскла" официально объявила о подписании контракта с экс-игроком киевского "Динамо" и бременского "Вердера" Юрием Максимовым. Специалист будет работать в клубе на должности главного тренера. 50-летний специалист уже провел первую ознакомительную тренировку со своей новой командой.

По тренерскую карьеру Юрий Максимов успел поработать в донецком "Металлурге", киевском ЦСКА и "Оболони" и в криворожском "Кривбассе". За пределами Украины специалист работал в российской "Мордовии", казахстанском "Таразе" и азербайджанской "Кешли".