Футболист "Динамо" рассказал, как заработал пенальти в финале Кубка Америки
8 июля, 2019, 12:31
Защитник "Динамо" и сборной Перу Карлос Самбрано прокомментировал назначение пенальти в финале Кубка Америки с Бразилией
Цитирует футболиста trome.
Момент с назначения пенальти имел место на 88-й минуте финала Кубка Америки. На 90-й минуте 11-метровый реализовал Ришарлисон.
"Мы с Эвертоном боролись плечом к плечу, я силовой защитник, знаю, как он играет, и действовал против него, как и раньше. Я сказал рефери, но он уже принял решение: "Мне подсказали видеоассистенты VAR". Это разрушает футбол", - сказал Самбрано.
В финальном матче турнира сборная Перу уступила Бразилии - 1: 3 , а Самбрано отыграл весь матч.
- 8 июля защитник Дани Алвес в составе сборной Бразилии стал победителем Кубка Америки и установил невероятный рекорд по полученных титулах.
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