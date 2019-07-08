Футболист "Динамо" рассказал, как заработал пенальти в финале Кубка Америки

8 июля, 2019, 12:31

Защитник "Динамо" и сборной Перу Карлос Самбрано прокомментировал назначение пенальти в финале Кубка Америки с Бразилией

Цитирует футболиста trome.

Момент с назначения пенальти имел место на 88-й минуте финала Кубка Америки. На 90-й минуте 11-метровый реализовал Ришарлисон.

"Мы с Эвертоном боролись плечом к плечу, я силовой защитник, знаю, как он играет, и действовал против него, как и раньше. Я сказал рефери, но он уже принял решение: "Мне подсказали видеоассистенты VAR". Это разрушает футбол", - сказал Самбрано.

В финальном матче турнира сборная Перу уступила Бразилии - 1: 3 , а Самбрано отыграл весь матч.