//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортФутболист "Динамо" рассказал, как заработал пенальти в финале Кубка Америки

Футболист "Динамо" рассказал, как заработал пенальти в финале Кубка Америки


фото: trome.pe
Защитник "Динамо" и сборной Перу Карлос Самбрано прокомментировал назначение пенальти в финале Кубка Америки с Бразилией

Цитирует футболиста trome.

Момент с назначения пенальти имел место на 88-й минуте финала Кубка Америки. На 90-й минуте 11-метровый реализовал Ришарлисон.

"Мы с Эвертоном боролись плечом к плечу, я силовой защитник, знаю, как он играет, и действовал против него, как и раньше. Я сказал рефери, но он уже принял решение: "Мне подсказали видеоассистенты VAR". Это разрушает футбол", - сказал Самбрано.

В финальном матче турнира сборная Перу уступила Бразилии - 1: 3 , а Самбрано отыграл весь матч.

  • 8 июля защитник Дани Алвес в составе сборной Бразилии стал победителем Кубка Америки и установил невероятный рекорд по полученных титулах.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

8 июля, 2019 понедельник

больше новостей

8 июля, 2019 понедельник

7 июля, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать