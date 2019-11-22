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Espreso.tvСпортЗвезда "Реала" ошарашил признанием о собственном весе летом

Звезда "Реала" ошарашил признанием о собственном весе летом


фото: REUTERS
Бельгийский нападающий мадридского "Реала" Эден Азар рассказал, что в отпуске его вес составлял 80 кг

Об этом сообщает L`Equipe.

Этим летом звездный бельгийский вингер Эден Азар перешел из лондонского "Челси" в мадридский "Реал". Этот трансфер был одним из самых обсуждаемых в европейском футболе.

28-летний нападающий рассказал о своем лишнем весе, когда он перешел в испанский клуб.

"Не буду скрывать, когда я в отпуске - я в отпуске. Я один из тех людей, которые легко набирают и теряют в весе. Этим летом мой вес доходил до 80 кг, но я сбросил его в течение десяти дней", - сказал Азар.

На данный момент вес Эдена Азара составляет около 74 кг.

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