Звезда "Реала" ошарашил признанием о собственном весе летом
22 ноября, 2019, 16:22
Бельгийский нападающий мадридского "Реала" Эден Азар рассказал, что в отпуске его вес составлял 80 кг
Об этом сообщает L`Equipe.
Этим летом звездный бельгийский вингер Эден Азар перешел из лондонского "Челси" в мадридский "Реал". Этот трансфер был одним из самых обсуждаемых в европейском футболе.
28-летний нападающий рассказал о своем лишнем весе, когда он перешел в испанский клуб.
"Не буду скрывать, когда я в отпуске - я в отпуске. Я один из тех людей, которые легко набирают и теряют в весе. Этим летом мой вес доходил до 80 кг, но я сбросил его в течение десяти дней", - сказал Азар.
На данный момент вес Эдена Азара составляет около 74 кг.
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