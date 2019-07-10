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Espreso.tvСпортЗаплатили 100 млн за толстяка, - фаны возмущены формой новичка "Реала"

Заплатили 100 млн за толстяка, - фаны возмущены формой новичка "Реала"


фото: Reuters
Болельщики "Реала" активно обсуждают в соцсетях ненадлежащую физическую форму новичка коллектива Эдена Азара

Об этом сообщает AS .

На недавних фотографиях видно, что у бельгийца есть лишний вес, но на обложке свежего номера издания экс-футболист "Челси" выглядит крайне стройным. Разгадка не заставила себя долго ждать: председатель бельгийца оказалась приставленной к телу форварда Карима Бензема, француз также проходил медосмотр в тот день. Пользователям социальных сетей не понравилось, что снимок "отфотошопили":

"Мы реально отдали 100 млн евро за толстяка". "Как Азар мог так растолстеть всего за месяц? Это выше человеческих возможностей". "Интересно, как толстяк Эден остается в топ-5 лучших игроков мира ... Что будет, если он похудеет?"

  • 9 июля полузащитник "Реала" Гарет Бэйл получил от одного из китайских клубов предложение о переходе с зарплатой в 1,3 млн евро в неделю.
  • 9 июля мадридский "Реал" отдал конкурента украинского голкипера Андрея Лунина француза Люку Зидана в аренду .
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