Заплатили 100 млн за толстяка, - фаны возмущены формой новичка "Реала"
10 июля, 2019, 12:31
Болельщики "Реала" активно обсуждают в соцсетях ненадлежащую физическую форму новичка коллектива Эдена Азара
Об этом сообщает AS .
На недавних фотографиях видно, что у бельгийца есть лишний вес, но на обложке свежего номера издания экс-футболист "Челси" выглядит крайне стройным. Разгадка не заставила себя долго ждать: председатель бельгийца оказалась приставленной к телу форварда Карима Бензема, француз также проходил медосмотр в тот день. Пользователям социальных сетей не понравилось, что снимок "отфотошопили":
"Мы реально отдали 100 млн евро за толстяка". "Как Азар мог так растолстеть всего за месяц? Это выше человеческих возможностей". "Интересно, как толстяк Эден остается в топ-5 лучших игроков мира ... Что будет, если он похудеет?"
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