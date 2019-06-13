"Реал" потратил рекордную сумму на трансферы

13 июня, 2019, 12:09

Мадридский "Реал" уже потратил на летние трансферы 303 млн евро и установил новый клубный рекорд

Об этом сообщает UA-Football.

13 июня "Реал" объявил о трансфере флангового защитника "Лиона" и сборной Франции Ферлана Мэнди за 48 млн евро. 24-летний защитник стал пятым новичком клуба в нынешнем межсезонье.

Самым дорогим приобретением "Реала" этим летом является бельгийский полузащитник Эден Азар, за которого мадридцы заплатили 100 млн евро английскому "Челси". Также клуб потратил 60 млн евро на сербского форварда немецкого "Айнтрахта" Луку Йовича, 50 млн евро на бразильского защитника португальского "Порту" Эдера Милитао и 45 млн евро на 18-летнего вингера "Сантоса" из Бразилии Родриго. В целом сумма трансферов составила 303 млн евро, что является рекордом "Реала".

Предыдущее достижение было установлено в сезоне 2009/10, когда за 258 млн евро были приобретены Криштиану Роналду, Кака, Карим Бензема, Хави Алонсо, Рауль Албиоль, Альваро Негредо и Альваро Арбелоа.