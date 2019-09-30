Зидан приравнял новичка "Реала" к себе

30 сентября, 2019, 17:52

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан защитил новичка клуба Эдена Азара, вспомнив собственную футбольную карьеру

Об этом сообщает Marca.

Накануне матча Лиги чемпионов против "Брюгге" главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан провел параллель между своей футбольной карьерой и адаптацией новичка команды бельгийца Эдена Азара.

"Со мной было то же самое, что и с Азаром. Когда я приехал в Италию, то адаптация заняла у меня три месяца. В Мадриде поменьше, но в этом клубе все труднее. С Азаром то же самое. Я знаю, что он добьется успеха в "Реале". Мы знаем, какой он игрок, и для нас самое главное - быть спокойными, чтобы помочь ему", - заявил французский специалист.

Эден Азар присоединился к испанскому "Реалу" в июле этого года, в целом провел 4 матча, а результативными действиями не отметился.