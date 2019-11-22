Караваев назвал лучшего футболиста сборной Украины
Об этом сообщает "Трендец" в youtube.
Защитник киевского "Динамо" Александр Караваев назвал лучшего футболиста сборной Украины.
"Однозначно - Малиновский. Он и до этого был в порядке, а за последние полгода добавил еще больше. Когда он приезжает в сборную, то видно, что у него уже выработалась психология победителя. Он чувствует свою игру, настолько уверен в себе, что это передается детям ", - высказался футболист.
27-летний Караваев считает линию полузащиты козырем национальной команды.
"Тот же Саня Зинченко приезжает и своим классом показывает, на каком он уровне играет. Демонстрирует тот этап карьеры, к которому нужно стремиться. Собственно говоря, это - мозг нашей команды, центр поля. От того, как они играют вместе: Малиновский , Зинченко и еще Степаненко, зависит построение игры нашей команды, как в обороне, так и в атаке ", - подчеркнул защитник.
Сборная Украины завершила отборочный турнир Евро-2020 на первом месте в группе В и ожидает жеребьевки финальной части турнира, которая состоится 30 ноября.
- 30 ноября состоится жеребьевка группового этапа Евро-2020 .
- Напомним, 21 ноября игроки сборной Украины Андрей Пятов и Руслан Малиновский попали в топ-100 лучших футболистов отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
- 20 ноября стало известно, что на групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет в одной группе с командой Нидерландов.
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