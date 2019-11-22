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Espreso.tvСпортКараваев назвал лучшего футболиста сборной Украины

Караваев назвал лучшего футболиста сборной Украины


фото: FootBoom
Защитник сборной Украины Александр Караваев считает лучшим партнером по национальной команде страны полузащитника Руслана Малиновского

Об этом сообщает "Трендец" в youtube.

Защитник киевского "Динамо" Александр Караваев назвал лучшего футболиста сборной Украины.

"Однозначно - Малиновский. Он и до этого был в порядке, а за последние полгода добавил еще больше. Когда он приезжает в сборную, то видно, что у него уже выработалась психология победителя. Он чувствует свою игру, настолько уверен в себе, что это передается детям ", - высказался футболист.

27-летний Караваев считает линию полузащиты козырем национальной команды.

"Тот же Саня Зинченко приезжает и своим классом показывает, на каком он уровне играет. Демонстрирует тот этап карьеры, к которому нужно стремиться. Собственно говоря, это - мозг нашей команды, центр поля. От того, как они играют вместе: Малиновский , Зинченко и еще Степаненко, зависит построение игры нашей команды, как в обороне, так и в атаке ", - подчеркнул защитник.

Сборная Украины завершила отборочный турнир Евро-2020 на первом месте в группе В и ожидает жеребьевки финальной части турнира, которая состоится 30 ноября.

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