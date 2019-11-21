Двое украинцев попали в топ-100 лучших игроков отбора Евро-2020
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
В рейтинге, который составили на основе алгоритма FedEx Performance Zone, который оценил вклад каждого футболиста в успехи своей команды, украинский голкипер Андрей Пятов набрал 1458 очков и занял 19-е место. Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский с 914 баллами 77-й. Первое место занял форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай, в активе которого 2607 очков.
Кроме Депая, в пятерку лучших футболистов квалификации вошли еще три игрока сборной Нидерландов, которая будет соперником Украины на групповом раунде Евро-2020.
Топ-10 рейтинга лучших футболистов отбора Евро-2020
1. Депай (Нидерланды) - 2607
2. Фрэнки Де Йонг (Нидерланды) - 2518
3. Джордан Пикфорд (Англия) - 2401
4. Маттейс Где Лигт (Нидерланды) - 2195
5. Силлессен (Нидерланды) - 1885
6. Гризманн (Франция) - 1878
7. Бернарду Силва (Португалия) - 1847
8. Рубен Диаш (Португалия) - 1785
9. Серхио Рамос (Испания) - 1783
10. Криштиану Роналду (Португалия) - 1763
- 20 ноября стало известно, что на групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет в одной группе с командой Нидерландов.
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