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Espreso.tvСпортДвое украинцев попали в топ-100 лучших игроков отбора Евро-2020

Двое украинцев попали в топ-100 лучших игроков отбора Евро-2020


фото: ukrinform.ua
Игроки сборной Украины Андрей Пятов и Руслан Малиновский попали в топ-100 лучших футболистов отборочного турнира чемпионата Европы-2020

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В рейтинге, который составили на основе алгоритма FedEx Performance Zone, который оценил вклад каждого футболиста в успехи своей команды, украинский голкипер Андрей Пятов набрал 1458 очков и занял 19-е место. Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский с 914 баллами 77-й. Первое место занял форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай, в активе которого 2607 очков.

Кроме Депая, в пятерку лучших футболистов квалификации вошли еще три игрока сборной Нидерландов, которая будет соперником Украины на групповом раунде Евро-2020.

Топ-10 рейтинга лучших футболистов отбора Евро-2020

1. Депай (Нидерланды) - 2607

2. Фрэнки Де Йонг (Нидерланды) - 2518

3. Джордан Пикфорд (Англия) - 2401

4. Маттейс Где Лигт (Нидерланды) - 2195

5. Силлессен (Нидерланды) - 1885

6. Гризманн (Франция) - 1878

7. Бернарду Силва (Португалия) - 1847

8. Рубен Диаш (Португалия) - 1785

9. Серхио Рамос (Испания) - 1783

10. Криштиану Роналду (Португалия) - 1763

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