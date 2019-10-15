Сборная Украины на Евро-2020: когда состоится жеребьевка финальной части

15 октября, 2019, 12:55

30 ноября состоится жеребьевка группового этапа Евро-2020

Об этом сообщает официальный сайт UEFA.

Во вчерашнем матче против сборной Португалии национальная команда Украины гарантировала себе выход в групповой этап Евро-2020, теперь украинцев ожидает заключительный поединок против сборной Сербии и жеребьевка самого турнира, которая состоится 30 ноября, в Бухаресте.

Вероятно, что украинцы при жеребьевке окажутся в первой корзине, где должны находиться шесть лучших команд отбора, для того, чтобы сборной Украины попасть в этот список, нужно не проиграть Сербии. На данный момент Украина с 19 очками является лучшей командой отбора.

Во время группового раунда сборная Украины не может сыграть против России, команды будут разводить до полуфинала, однако в стадиях плей-офф украинцы могут проводить матчи в Санкт-Петербурге.