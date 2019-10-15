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Espreso.tvСпортСборная Украины на Евро-2020: когда состоится жеребьевка финальной части

Сборная Украины на Евро-2020: когда состоится жеребьевка финальной части


фото: REUTERS
30 ноября состоится жеребьевка группового этапа Евро-2020

Об этом сообщает официальный сайт UEFA.

Во вчерашнем матче против сборной Португалии национальная команда Украины гарантировала себе выход в групповой этап Евро-2020, теперь украинцев ожидает заключительный поединок против сборной Сербии и жеребьевка самого турнира, которая состоится 30 ноября, в Бухаресте.

Вероятно, что украинцы при жеребьевке окажутся в первой корзине, где должны находиться шесть лучших команд отбора, для того, чтобы сборной Украины попасть в этот список, нужно не проиграть Сербии. На данный момент Украина с 19 очками является лучшей командой отбора.

Во время группового раунда сборная Украины не может сыграть против России, команды будут разводить до полуфинала, однако в стадиях плей-офф украинцы могут проводить матчи в Санкт-Петербурге.

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