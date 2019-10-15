Сборная Украины на Евро-2020: когда состоится жеребьевка финальной части
Об этом сообщает официальный сайт UEFA.
Во вчерашнем матче против сборной Португалии национальная команда Украины гарантировала себе выход в групповой этап Евро-2020, теперь украинцев ожидает заключительный поединок против сборной Сербии и жеребьевка самого турнира, которая состоится 30 ноября, в Бухаресте.
Вероятно, что украинцы при жеребьевке окажутся в первой корзине, где должны находиться шесть лучших команд отбора, для того, чтобы сборной Украины попасть в этот список, нужно не проиграть Сербии. На данный момент Украина с 19 очками является лучшей командой отбора.
Во время группового раунда сборная Украины не может сыграть против России, команды будут разводить до полуфинала, однако в стадиях плей-офф украинцы могут проводить матчи в Санкт-Петербурге.
- 15 октября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отреагировал на выход национальной команды на Евро-2020.
- После 8-го тура национальная команда Украины занимает первое место в группе В и недостижима для соперников.
- Напомним, 14 октября команда Андрея Шевченко победила действующих чемпионов Европы из Португалии и досрочно вышла в финальную часть турнира.
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