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Espreso.tvСпортЧемпионат Италии: Роналду не сыграет против "Аталанты" Малиновского

Чемпионат Италии: Роналду не сыграет против "Аталанты" Малиновского


фото: twitter
Тренер "Ювентуса" Маурицио Сарре заявил, что нападающий Криштиану Роналду не сыграет в следующем матче чемпионата Италии против "Аталанты" Руслана Малиновского

Об этом сообщает Football Italia.

Накануне матча 13-го тура чемпионата Италии по футболу между "Аталантой" Руслана Малиновского и "Ювентусом", тренер туринцев Маурицио Сарре рассказал о ситуации со звездным португальским форвардом Криштиану Роналду.

"Не нужно ничего объяснять по поводу Роналду. Ему нужно успокоиться и восстановиться. Он сказал, что чувствует себя не очень хорошо, поэтому мы побережем его на матч Лиги чемпионов", - сказал Сарре.

После 12 матчей "Ювентус" возглавляет турнирную таблицу Серии А, имея в активе 32 очка, туринцы единственная команда чемпионата, которая еще не проигрывала в нынешнем сезоне.

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