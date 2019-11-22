Чемпионат Италии: Роналду не сыграет против "Аталанты" Малиновского

22 ноября, 2019, 19:09

Тренер "Ювентуса" Маурицио Сарре заявил, что нападающий Криштиану Роналду не сыграет в следующем матче чемпионата Италии против "Аталанты" Руслана Малиновского

Об этом сообщает Football Italia.

Накануне матча 13-го тура чемпионата Италии по футболу между "Аталантой" Руслана Малиновского и "Ювентусом", тренер туринцев Маурицио Сарре рассказал о ситуации со звездным португальским форвардом Криштиану Роналду.

"Не нужно ничего объяснять по поводу Роналду. Ему нужно успокоиться и восстановиться. Он сказал, что чувствует себя не очень хорошо, поэтому мы побережем его на матч Лиги чемпионов", - сказал Сарре.



После 12 матчей "Ювентус" возглавляет турнирную таблицу Серии А, имея в активе 32 очка, туринцы единственная команда чемпионата, которая еще не проигрывала в нынешнем сезоне.