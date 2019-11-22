Чемпионат Италии: Роналду не сыграет против "Аталанты" Малиновского
22 ноября, 2019, 19:09
"Не нужно ничего объяснять по поводу Роналду. Ему нужно успокоиться и восстановиться. Он сказал, что чувствует себя не очень хорошо, поэтому мы побережем его на матч Лиги чемпионов", - сказал Сарре.
Тренер "Ювентуса" Маурицио Сарре заявил, что нападающий Криштиану Роналду не сыграет в следующем матче чемпионата Италии против "Аталанты" Руслана Малиновского
Об этом сообщает Football Italia.
Накануне матча 13-го тура чемпионата Италии по футболу между "Аталантой" Руслана Малиновского и "Ювентусом", тренер туринцев Маурицио Сарре рассказал о ситуации со звездным португальским форвардом Криштиану Роналду.
"Не нужно ничего объяснять по поводу Роналду. Ему нужно успокоиться и восстановиться. Он сказал, что чувствует себя не очень хорошо, поэтому мы побережем его на матч Лиги чемпионов", - сказал Сарре.
После 12 матчей "Ювентус" возглавляет турнирную таблицу Серии А, имея в активе 32 очка, туринцы единственная команда чемпионата, которая еще не проигрывала в нынешнем сезоне.
- 21 ноября форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду после возвращения из сборной Португалии не обсудил с одноклубниками свое поведение в матче против "Милана"
- 12 ноября сообщалось, что игроки "Ювентуса" недовольны поведением Криштиану Роналду, который поссорился с тренером туринского клуба Маурицио Сарре во время матча чемпионата Италии против "Милана".
- Позже стало известно, что Криштиану Роналду устроил ужин, чтобы извиниться за свое поведение перед одноклубниками.
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