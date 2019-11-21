 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Барселона" хочет видеть на посту главного тренера финалиста Лиги чемпионов

"Барселона" хочет видеть на посту главного тренера финалиста Лиги чемпионов


фото: REUTERS
Новым претендентом на пост главного тренера "Барселоны" стал аргентинец Почеттино, который вывел "Тоттенхэм" в финал Лиги чемпионов

Об этом сообщает The Sun.

Издание утверждает, что испанская "Барселона" готова побороться с "Баварией" за бывшего тренера английского "Тоттенхэма" Почеттино, которого на этой неделе уволили из лондонского клуба.

Аргентинец может стать преемником испанца Эрнесто Вальверде на посту главного тренера.

Однако сам Почеттино ранее заявлял, что не хочет работать в "Барселоне". Причина в том, что "Барса" является самым принципиальным соперником другого каталонского клуба "Эспаньола", за который Почеттино выступал, а также возглавлял в качестве тренера с 2009 по 2012 годы.

Почеттино в прошлом сезоне вывел "Тоттенхэм" в финал Лиги чемпионов, где он уступил другому английскому клубу "Ливерпулю".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 ноября, 2019 четверг

больше новостей

21 ноября, 2019 четверг

20 ноября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать