"Барселона" хочет видеть на посту главного тренера финалиста Лиги чемпионов
21 ноября, 2019, 10:23
Новым претендентом на пост главного тренера "Барселоны" стал аргентинец Почеттино, который вывел "Тоттенхэм" в финал Лиги чемпионов
Об этом сообщает The Sun.
Издание утверждает, что испанская "Барселона" готова побороться с "Баварией" за бывшего тренера английского "Тоттенхэма" Почеттино, которого на этой неделе уволили из лондонского клуба.
Аргентинец может стать преемником испанца Эрнесто Вальверде на посту главного тренера.
Однако сам Почеттино ранее заявлял, что не хочет работать в "Барселоне". Причина в том, что "Барса" является самым принципиальным соперником другого каталонского клуба "Эспаньола", за который Почеттино выступал, а также возглавлял в качестве тренера с 2009 по 2012 годы.
Почеттино в прошлом сезоне вывел "Тоттенхэм" в финал Лиги чемпионов, где он уступил другому английскому клубу "Ливерпулю".
- Напомним, 20 ноября Жозе Моуринью стал новым главным тренером лондонского "Тоттенхэма".
- 19 ноября "Тоттенхэм" объявил об отставке главного тренера команды Почеттино.
- Ранее сообщалось, что в декабре новым главным тренером футбольного клуба "Барселона" будет назначен аргентинец Марсело Гальярдо .
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