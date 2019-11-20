"Тоттенхэм" официально назначил Моуринью на пост тренера

20 ноября, 2019, 09:25

Известный португальский специалист Жозе Моуринью - новый главный тренер лондонского "Тоттенхэма"

Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Английский "Тоттенхэм" объявил имя нового главного тренера команды. Им стал известный португальский специалист Жозе Моуринью, контракт 56-летнего специалиста с лондонцами рассчитан до конца сезона 2022/23.

"Я рад присоединиться к клубу с таким великим прошлым и такими страстными болельщиками. Уровень команды и академии клуба поражают меня. Работа с этими игроками привлекла мое внимание", - сказал португалец.

В прошлом сезоне лондонцы играли в финале Лиги чемпионов, а сейчас клуб занимает четырнадцатую строчку в чемпионате Англии, находясь на расстоянии 5 очков от зоны вылета.

За свою карьеру Жозе Моуринью успел поработать в мадридском "Реале", английских МЮ и "Челси", итальянском "Интере" и португальском "Порту". Португалец дважды побеждал в Лиге чемпионов.