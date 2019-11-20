"Тоттенхэм" официально назначил Моуринью на пост тренера
20 ноября, 2019, 09:25
Известный португальский специалист Жозе Моуринью - новый главный тренер лондонского "Тоттенхэма"
Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.
Английский "Тоттенхэм" объявил имя нового главного тренера команды. Им стал известный португальский специалист Жозе Моуринью, контракт 56-летнего специалиста с лондонцами рассчитан до конца сезона 2022/23.
"Я рад присоединиться к клубу с таким великим прошлым и такими страстными болельщиками. Уровень команды и академии клуба поражают меня. Работа с этими игроками привлекла мое внимание", - сказал португалец.
В прошлом сезоне лондонцы играли в финале Лиги чемпионов, а сейчас клуб занимает четырнадцатую строчку в чемпионате Англии, находясь на расстоянии 5 очков от зоны вылета.
За свою карьеру Жозе Моуринью успел поработать в мадридском "Реале", английских МЮ и "Челси", итальянском "Интере" и португальском "Порту". Португалец дважды побеждал в Лиге чемпионов.
- Английский "Тоттенхэм" объявил об отставке главного тренера команды Почеттино.
- 19 ноября, сообщалось что руководство английского "Тоттенхэма" не довольно игрой команды и хочет пригласить на пост главного тренера итальянского специалиста Карло Анчелотти.
- 1 июня в Мадриде в английском финале Лиги чемпионов "Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" .
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