 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Тоттенхэм" официально назначил Моуринью на пост тренера

"Тоттенхэм" официально назначил Моуринью на пост тренера


фото: skysports.com
Известный португальский специалист Жозе Моуринью - новый главный тренер лондонского "Тоттенхэма"

Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Английский "Тоттенхэм" объявил имя нового главного тренера команды. Им стал известный португальский специалист Жозе Моуринью, контракт 56-летнего специалиста с лондонцами рассчитан до конца сезона 2022/23.
 
"Я рад присоединиться к клубу с таким великим прошлым и такими страстными болельщиками. Уровень команды и академии клуба поражают меня. Работа с этими игроками привлекла мое внимание", - сказал португалец.
 
В прошлом сезоне лондонцы играли в финале Лиги чемпионов, а сейчас клуб занимает четырнадцатую строчку в чемпионате Англии, находясь на расстоянии 5 очков от зоны вылета.
 
За свою карьеру Жозе Моуринью успел поработать в мадридском "Реале", английских МЮ и "Челси", итальянском "Интере" и португальском "Порту". Португалец дважды побеждал в Лиге чемпионов.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 ноября, 2019 среда

больше новостей

20 ноября, 2019 среда

19 ноября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать