В декабре "Барселону" возглавит новый главный тренер, - СМИ
Об этом сообщает AS.
Бывший футболист сборной Аргентины Клаудио Борги, который сейчас работает комментатором на телевидении, заявил со ссылкой на собственные источники, что главный тренер аргентинского "Ривер Плейт" Гальярдо вскоре возглавит "Барселону", где заменит испанца Эрнесто Вальверде, под руководством которого каталонцы демонстрируют неудовлетворительные результаты .
"Гальярдо станет тренером "Барселоны" в декабре. Сейчас он один из лучших специалистов в мире. Президент "Ривера" Родольфо Д'Онофрио говорил, что Марсело покинет клуб только после него, но эта информация пришла ко мне из источника, близкого к ситуации" , - заверил Борги.
43-летний Марсело Гальярдо тренирует "Ривер Плейт" с 2014 года. Под его руководством команда дважды выигрывала Кубок Аргентины и Кубок Либертадорес. В континентальном турнире клуб успешно выступает и в нынешнем сезоне. "Ривер Плейт" уже обеспечил себе место в финале, где 23 ноября сыграет с бразильским "Фламенго".
- 5 ноября в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов испанская "Барселона" сыграла дома в нулевую ничью с чешской "Славией".
- Ранее сообщалось, что лидер "Барселоны" Лиоенель Месси хочет видеть новым главным тренером "Барселоны" аргентинца Марсело Гальярдо.
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