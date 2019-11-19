"Тоттенхэм" уволил главного тренера
19 ноября, 2019, 22:50
Английский "Тоттенхэм" объявил об отставке главного тренера команды Почеттино
Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.
Лондонский "Тоттенхэм" официально прекратил сотрудничество с аргентинским тренером Почеттино. Причиной отставки специалиста являются неудовлетворительные результаты клуба в чемпионате Англии и Лиге чемпионов.
В прошлом сезоне лондонцы играли в финале Лиги чемпионов, а сейчас клуб занимает четырнадцатую строчку в чемпионате Англии, находясь на расстоянии 5 очков от зоны вылета.
Почеттино возглавлял "Тоттенхэм" с 2014 года. За все время работы специалист так и не сумел добыть трофей для клуба.
- Сегодня, 19 ноября, сообщалось что руководство английского "Тоттенхэма" не удовлетворено игрой команды и хочет пригласить на пост главного тренера итальянского специалиста Карло Анчелотти .
- 1 июня в Мадриде в английском финале Лиги чемпионов "Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" .
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