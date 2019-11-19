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Espreso.tvСпорт"Тоттенхэм" уволил главного тренера

"Тоттенхэм" уволил главного тренера


фото: REUTERS
Английский "Тоттенхэм" объявил об отставке главного тренера команды Почеттино

Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Лондонский "Тоттенхэм" официально прекратил сотрудничество с аргентинским тренером Почеттино. Причиной отставки специалиста являются неудовлетворительные результаты клуба в чемпионате Англии и Лиге чемпионов.

В прошлом сезоне лондонцы играли в финале Лиги чемпионов, а сейчас клуб занимает четырнадцатую строчку в чемпионате Англии, находясь на расстоянии 5 очков от зоны вылета.

Почеттино возглавлял "Тоттенхэм" с 2014 года. За все время работы специалист так и не сумел добыть трофей для клуба.

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