"Тоттенхэм" уволил главного тренера

19 ноября, 2019, 22:50

Английский "Тоттенхэм" объявил об отставке главного тренера команды Почеттино

Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Лондонский "Тоттенхэм" официально прекратил сотрудничество с аргентинским тренером Почеттино. Причиной отставки специалиста являются неудовлетворительные результаты клуба в чемпионате Англии и Лиге чемпионов.

В прошлом сезоне лондонцы играли в финале Лиги чемпионов, а сейчас клуб занимает четырнадцатую строчку в чемпионате Англии, находясь на расстоянии 5 очков от зоны вылета.

Почеттино возглавлял "Тоттенхэм" с 2014 года. За все время работы специалист так и не сумел добыть трофей для клуба.