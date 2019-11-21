Адвокат Ляшко ранее защищала ДТЭК Ахметова
21 ноября, 2019, 13:27
Защитником бывшего народного депутата Олега Ляшко является адвокат Элеонора Салова, которая ранее представляла интересы одного из предприятий Рината Ахметова
Об этом сообщают "Наши деньги".
В 2016 году директор ОАО "Нефтегаздобыча" выписал на Салову доверенность представлять интересы общества в рамках любых уголовных производств и любых стадиях, во всех органах государственной власти.
Доверенность выдавалась сроком на 1 год, продлевалась ли она, пока неизвестно.
Напомним, 6 ноября экс-нардеп Олег Ляшко подрался с Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь".
- Ляшко получил сообщение о подозрении по ст. 346 (умышленное причинение государственному или общественному деятелю средней тяжести телесных повреждений или легких телесных повреждений, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий в связи с их государственной или общественной деятельностью).
- Прокуратура просила суд арестовать Ляшко .
- Во вторник, 19 ноября, суд избрал экс-нардепу Олегу Ляшко меру пресечения в виде личного поручительства по делу о драке с нардепом от "Слуги народа", председателем комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом.
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