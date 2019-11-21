Адвокат Ляшко ранее защищала ДТЭК Ахметова

21 ноября, 2019, 13:27

Защитником бывшего народного депутата Олега Ляшко является адвокат Элеонора Салова, которая ранее представляла интересы одного из предприятий Рината Ахметова

Об этом сообщают "Наши деньги".

В 2016 году директор ОАО "Нефтегаздобыча" выписал на Салову доверенность представлять интересы общества в рамках любых уголовных производств и любых стадиях, во всех органах государственной власти.

Доверенность выдавалась сроком на 1 год, продлевалась ли она, пока неизвестно.

Напомним, 6 ноября экс-нардеп Олег Ляшко подрался с Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь".