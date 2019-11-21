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Espreso.tvОбществоАдвокат Ляшко ранее защищала ДТЭК Ахметова

Адвокат Ляшко ранее защищала ДТЭК Ахметова

Защитником бывшего народного депутата Олега Ляшко является адвокат Элеонора Салова, которая ранее представляла интересы одного из предприятий Рината Ахметова

Об этом сообщают "Наши деньги".

В 2016 году директор ОАО "Нефтегаздобыча" выписал на Салову доверенность представлять интересы общества в рамках любых уголовных производств и любых стадиях, во всех органах государственной власти.

Доверенность выдавалась сроком на 1 год, продлевалась ли она, пока неизвестно.

Напомним, 6 ноября экс-нардеп Олег Ляшко подрался с Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь".

  • Ляшко получил сообщение о подозрении по ст. 346 (умышленное причинение государственному или общественному деятелю средней тяжести телесных повреждений или легких телесных повреждений, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий в связи с их государственной или общественной деятельностью).
  • Прокуратура просила суд арестовать Ляшко .
  • Во вторник, 19 ноября, суд избрал экс-нардепу Олегу Ляшко меру пресечения в виде личного поручительства по делу о драке с нардепом от "Слуги народа", председателем комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом.
 
 
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