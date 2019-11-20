Стало известно, кто будет исполнять гимн Украины на Евро-2020

20 ноября, 2019, 15:48

Украинский певец DZIDZIO будет исполнять национальный гимн перед матчами сборной Украины на Евро-2020

Об этом в twitter сообщил футбольный журналист Игорь Бурбас.

Украинская ассоциация футбола договорилась с украинским исполнителем DZIDZIO, чтобы тот во время Евро-2020 исполнял гимн Украины перед матчами нашей национальной команды.

"УАФ доверила Михаилу Фоме вживую выступать перед каждым матчем сборной на Евро 2020. Это вам не какое-нибудь Евровидение, здесь аудитория значительно больше", - сообщил в twitter журналист.