Стало известно, кто будет исполнять гимн Украины на Евро-2020
Об этом в twitter сообщил футбольный журналист Игорь Бурбас.
Украинская ассоциация футбола договорилась с украинским исполнителем DZIDZIO, чтобы тот во время Евро-2020 исполнял гимн Украины перед матчами нашей национальной команды.
"УАФ доверила Михаилу Фоме вживую выступать перед каждым матчем сборной на Евро 2020. Это вам не какое-нибудь Евровидение, здесь аудитория значительно больше", - сообщил в twitter журналист.
Дзидзьо - с днем рождения! Наиболее душевный исполнитель гимна Украины, голос которого вскоре услышит вся футбольная Европа. Поскольку УАФ доверила Михаилу Фоме вживую выступать перед каждым матчем сборной на Евро 2020. Это вам не какое-нибудь Евровидение, здесь аудитория значительно больше.- Igor Burbas (@iburbas) 20 ноября 2019 г.
- 11 октября DZIDZIO исполнил гимн Украины перед квалификационным матчем против сборной Литвы.
- 20 ноября стало известно, что на групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет в одной группе с командой Нидерландов.
- Кроме этого, определились 20 участников чемпионата Европы по футболу, еще 4 сборные попадут в финальную часть через стыковые матчи.
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