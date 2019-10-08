Перед матчем отбора Евро-2020 в Харькове гимн Украины исполнит DZIDZIO
8 октября, 2019, 18:04
Перед квалификационным матчем Евро-2020 против Литвы, известный певец DZIDZIO исполнит гимн Украины
Об этом сообщает программа "Цыганик LIVE" в youtube.
Культовый украинский артист DZIDZIO исполнит гимн Украины перед началом матча квалификации Евро-2020 против сборной Литвы.
Противостояние между национальными командами пройдет 11 октября, в Харькове на стадионе ОСК "Металлист". Начало в 21:45.
- 8 октября полузащитник киевского "Динамо" Александр Караваев пригрозил "поломать" партнера по сборной Украины Андрея Ярмоленко .
- 4 октября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял решение довызвать в команду Сергея Сидорова, Виктора Коваленко и Евгения Шахова.
- Напомним, 20 октября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил состав на матчи квалификации Евро-2020 против Литвы и Португалии.
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