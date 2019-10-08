Перед матчем отбора Евро-2020 в Харькове гимн Украины исполнит DZIDZIO

8 октября, 2019, 18:04

Перед квалификационным матчем Евро-2020 против Литвы, известный певец DZIDZIO исполнит гимн Украины

Об этом сообщает программа "Цыганик LIVE" в youtube.

Культовый украинский артист DZIDZIO исполнит гимн Украины перед началом матча квалификации Евро-2020 против сборной Литвы.

Противостояние между национальными командами пройдет 11 октября, в Харькове на стадионе ОСК "Металлист". Начало в 21:45.