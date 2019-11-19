Итальянский тренер Анчелотти может покинуть "Наполи" ради "Тоттенхэма"
Об этом сообщает Daily Mail.
Главный тренер итальянского "Наполи" Карло Анчелотти в ближайшее время может сменить место работы. 60-летний специалист конфликтует с руководством неаполитанского клуба, в частности президентом Аурелио Де Лаурентисом.
Одним из претендентов на Анчелотти является английский "Тоттенхэм", боссы лондонцев также не в восторге от игры клуба в этом сезоне и готовы попрощаться с главным тренером Почеттино.
В нынешнем сезоне "Наполи" идет на седьмой строчке в чемпионате Италии. "Тоттенхэм" в чемпионате Англии четырнадцатый.
Итальянский специалист уже работал в чемпионате Англии в 2009-2011 годах с "Челси". Под его руководством лондонцы провели 109 матчей и получили 68 побед. Команда победила в чемпионате и кубке Англии.
13 ноября, стало известно, что "Милан" заинтересован в возвращении легендарного итальянского специалиста Карло Анчелотти, который сейчас тренирует "Наполи".
6 ноября президент итальянского "Наполи" Аурелио де Лаурентис принял решение подать в суд футболистов, которые не выполняют его приказы.
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