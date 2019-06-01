"Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" в финале Лиги чемпионов

1 июня, 2019, 23:56

В Мадриде в английском финале Лиги чемпионов "Ливерпуль" победил "Тоттенхэм"

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Лига чемпионов. финал

"Тоттенхэм" (Англия) - "Ливерпуль" (Англия) 0:2

Голы: Салах, 2 (пен.), Ориги, 87

Счет в Мадриде было открыто уже на 2-й минуте. После удара Садио Мане мяч попал в руку защитнику "Тоттенхэма" Мусссе Сиссоко и словенский арбитр Дамир Скомина назначил одиннадцатиметровый. Пенальти реализовал Мохамед Салах.

На 87-й минуте "Ливерпуль" окончательно снял вопрос о победителе. Второй гол в ворота лондонцев забил Дівок Ориги.

"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" 2:0 и стал победителем Лиги чемпионов.