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Espreso.tvСпорт"Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" в финале Лиги чемпионов

"Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" в финале Лиги чемпионов


фото: REUTERS
В Мадриде в английском финале Лиги чемпионов "Ливерпуль" победил "Тоттенхэм"

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Лига чемпионов. финал

"Тоттенхэм" (Англия) - "Ливерпуль" (Англия) 0:2

Голы: Салах, 2 (пен.), Ориги, 87

Счет в Мадриде было открыто уже на 2-й минуте. После удара Садио Мане мяч попал в руку защитнику "Тоттенхэма" Мусссе Сиссоко и словенский арбитр Дамир Скомина назначил одиннадцатиметровый. Пенальти реализовал Мохамед Салах.

На 87-й минуте "Ливерпуль" окончательно снял вопрос о победителе. Второй гол в ворота лондонцев забил Дівок Ориги.

"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" 2:0 и стал победителем Лиги чемпионов.

  • Напомним, 21 мая стало известно, что перед финальным матчем Лиги чемпионов в Мадриде гимн турнира выполнит украинский струнный квартет "Астурия".
  • Комитет арбитров УЕФА определился с арбитром , который будет работать на финальном матче Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом".
  • 10 мая сообщили, что английские клубы переписали историю в финалах еврокубков - впервые в финалах турниров сыграют четыре команды из одной страны .
  • 17 апреля после дубля в повторном четвертьфинале Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (3: 4) корейский вингер "Тоттенхэма" Сон Хин-Мин побил рекорд узбекского форварда "Динамо" Максима Шацких по результативности азиатских футболистов в Лиге чемпионов.

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