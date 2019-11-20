Почти максимум: Газпром рекордно увеличил транзит газа через Украину
20 ноября, 2019, 13:58
Российский Газпром в последние недели увеличил транзит газа через Украину практически до максимума - 294 млн кубометров
Об этом сообщил в Facebook гендиректор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
По его словам, после предложения Газпрома о продлении контракта на год, "возникает впечатление, что Газпром особо не планирует продолжать транзит через Украину после 01.01.2020".
"Можно сделать вывод, что Газпром прилагает максимум усилий для того, чтобы максимально сократить необходимость отбора своего газа из европейских ПХГ за счет увеличения поставок через Украину с целью его реализации позднее по более высоким ценам. А цены несомненно будут выше, если Газпром прекратит транзит", - подчеркнул Макогон.
- Напомним, транзитный контракт Украины с российским Газпромом был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения 31 декабря 2019 года российский монополист планирует максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.
- Европейская сторона предложила модель, согласно которой Украина и Россия подпишут договор о транспортировке газа.
- Вице-президент Еврокомиссии Шефчович заявил, что разочарован переговорами между представителями Украины, ЕС и России о транзите газа, так стороны не достигли конструктивных решений.
- Если Россия и Украина не договорятся о новом контракте на транзит газа в Европу, в газотранспортную систему Украины могут закачать водород, который будет использоваться для сохранения энергии, выработанной из альтернативных источников.
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