Почти максимум: Газпром рекордно увеличил транзит газа через Украину

20 ноября, 2019, 13:58

Российский Газпром в последние недели увеличил транзит газа через Украину практически до максимума - 294 млн кубометров

Об этом сообщил в Facebook гендиректор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

По его словам, после предложения Газпрома о продлении контракта на год, "возникает впечатление, что Газпром особо не планирует продолжать транзит через Украину после 01.01.2020".

"Можно сделать вывод, что Газпром прилагает максимум усилий для того, чтобы максимально сократить необходимость отбора своего газа из европейских ПХГ за счет увеличения поставок через Украину с целью его реализации позднее по более высоким ценам. А цены несомненно будут выше, если Газпром прекратит транзит", - подчеркнул Макогон.