В украинскую ГТС могут закачать водород, если о транзите газа из РФ не договорятся - Витренко

28 октября, 2019, 16:38

Если Россия и Украина не договорятся о новом контракте на транзит газа в Европу, в газотранспортную систему Украины могут закачать водород, который будет использоваться для сохранения энергии, которую выработали из альтернативных источников

Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в интервью "24 канала".

Использование водорода вместо газа в газотранспортной системе Украины может быть альтернативным вариантом использования ГТС в том случае, если Россия прекратит транзит своего газа.

"Есть новые технологии, например, водород, используемый, как механизм сохранения энергии. Водород может быть той субстанцией, которая поможет сохранять для дальнейшего использования энергию, которая генерируется из возобновляемых источников - ветра или солнца - или энергию, которая генерируется на АЭС. Сейчас в Европе есть разные экспериментальные технологии, когда ГТС используется для хранения и транспортировки водорода", - сообщил Витренко.

Кроме этого, ГТС Украины можно использовать как "мост" между Румынией и Словакией с Польшей. Так, Румыния добывает газа больше, чем потребляет, из-за чего может экспортировать свой газ в Европу через Украину.

Впрочем оба альтернативных варианта использования ГТС Украины не будут приносить столько же доходов, сколько приносит транзит российского газа.

"С другой точки зрения, в ближайшее время мы не сможем получать от таких альтернативных путей использования ГТС такой же доход, который получаем сейчас, когда есть транзит", - сообщил Витренко.

Напомним, также Витренко отметил, что если Украина и РФ не заключат новый контракт на транзит газа в Европу, то потери российской экономики могут достичь 0,5-1% ВВП . Впрочем для Украины потери будут еще больше.



