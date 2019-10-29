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Espreso.tvОбществоЕС предложил схему транзитного договора между Украиной и РФ, - Оржель

ЕС предложил схему транзитного договора между Украиной и РФ, - Оржель


фото: kmu.gov.ua
Европейская сторона предложила модель, в соответствии с которой Украина и Россия подпишут договор о транспортировке газа

Об этом во время пресс-конференции сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает Укринформ.

"У меня есть впечатление, что мы движемся в позитивном направлении. Европейские партнеры предложили схемы, по которым может быть подписано два договора: о интерконнекторе и договоре о транспортировке. Мы полностью поддерживаем наших партнеров, учитывая четкую позицию Украины по обеспечению безопасности поставок в регионе, обеспечению стабильных поставок на европейские рынки, а также стабильных объемов, необходимых для работы газотранспортной системы", - сказал министр.

По его словам, украинская сторона полностью поддерживает позицию европейских партнеров и продолжает деятельность по приведению украинского законодательства в соответствие с европейским и созданию независимого оператора ГТС.

"Он (независимый оператор, - ред.) будет подписывать эти договоры. Мы действительно будем работать в рамках европейского законодательного поля", - отметил Оржель.

Российская сторона, в свою очередь, поднимала вопрос юрисдикции арбитражей и объемов поставки газа, сообщил министр.

"Это элемент пакетной позиции. Вместе с тем я хочу подтвердить, что вопрос транзитного договора не напрямую связан с другими пакетными договоренностями. Если мы будем говорить о других пакетны договоренностях, они должны быть построенными на двусторонних интересах", - добавил Оржель.

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