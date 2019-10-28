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Espreso.tvОбществоПрезидент Еврокомиссии разочарован результатами переговоров по транзиту газа по Украине

Президент Еврокомиссии разочарован результатами переговоров по транзиту газа по Украине


фото: ukrainian.voanews.com/
Вице-президент Еврокомиссии Шефчович заявил, что разочарован переговорами между представителями Украины, ЕС и России о транзите газа, так как стороны не достигли конструктивных решений

Об этом Шефчович заявил на брифинге по итогам переговоров, сообщает УНИАН .

"Мой посыл на сегодняшних переговорах - время уходит. Наступает критическое время. Когда нужно определиться. Это то, к чему я апеллировал во время сегодняшних переговоров к обеим сторонам. Вынужден заявить, что я разочарован итогами сегодняшней встречи. Наша цель накануне переговоров была, несмотря на свободу, найти положительные стороны во взаимодействии ", - рассказал он.

По словам Шефчовича, цель переговоров была в поиске общего понимания, что договор на транзит газа должен быть подписан по европейским правилам.

"Я слушал российскую сторону также и на предыдущих встречах, и я понял, что для России очень важно решить вопрос со Стокгольмским арбитражем и решением Антимонопольного комитета также, как и объемы газа и тарифы", - отметил Шефчович.

Еврокомиссар отметил, что он предложил сторонам вариации объема транзита газа и тарифов на его транспортировку, но Россия не поддержала их.

"Параметры, которые я представил, были приемлемы для украинской стороны, но к сожалению, российская сторона не готова была принять эти же условия. Я хочу подчеркнуть, что время проходит", - добавил он.

  • Следующий раунд переговоров по транзиту российского газа между РФ, Украиной и Еврокомиссией, вероятно, состоится после 11 ноября .
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