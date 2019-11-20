Платини назвал преемника Месси и Роналду
Об этом сообщает Football Italia.
Мишель Платини назвал футболиста, который будет новым "королем футбола" после завершения эпохи легендарных Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
"Мне нравится Неймар. И это ребенок, который играет вместе с Неймаром в ПСЖ, не такой уж и плохой игрок... Да-да, Мбаппе, точно! Он может стать главной звездой на ближайшие десять лет", - сказал француз.
Также Мишель Платини спрогнозировал карьеру нападающего ПСЖ.
"Посоветовал бы Килиана любому клубу мира. Не знаю, может ли мой бывший клуб "Ювентус" позволить себе этот трансфер сейчас. Однако в будущем это будет сделать еще сложнее, потому что его стоимость будет расти", - уверен Платини.
В нынешнем сезоне Килиан Мбаппе провел 11 матчей за ПСЖ, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.
- 14 ноября нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе изъявил желание сыграть за сборную Франции на Олимпиаде-2020 в Токио.
- 13 ноября стало известно, что испанский "Реал" согласен выложить за форварда французского ПСЖ Килиана Мбаппе 400 млн евро и сделать его самым дорогим футболистом мира
- Ранее сообщалось, что английский "Ливерпуль" также заинтересован в приобретении французского нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
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