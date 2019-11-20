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Espreso.tvСпортПлатини назвал преемника Месси и Роналду

Платини назвал преемника Месси и Роналду


фото: Reuters
Бывший президент УЕФА Мишель Платини считает, что лучшим футболистом мира после Лионеля Месси и Криштиану Роналду станет Килиан Мбаппе

Об этом сообщает Football Italia.

Мишель Платини назвал футболиста, который будет новым "королем футбола" после завершения эпохи легендарных Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

"Мне нравится Неймар. И это ребенок, который играет вместе с Неймаром в ПСЖ, не такой уж и плохой игрок... Да-да, Мбаппе, точно! Он может стать главной звездой на ближайшие десять лет", - сказал француз.

Также Мишель Платини спрогнозировал карьеру нападающего ПСЖ.

"Посоветовал бы Килиана любому клубу мира. Не знаю, может ли мой бывший клуб "Ювентус" позволить себе этот трансфер сейчас. Однако в будущем это будет сделать еще сложнее, потому что его стоимость будет расти", - уверен Платини.

В нынешнем сезоне Килиан Мбаппе провел 11 матчей за ПСЖ, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.

 

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