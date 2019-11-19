Украинец рассчитывает на бой с самым богатым боксером мира

19 ноября, 2019, 11:15

Украинский боксер Сергей Деревянченко надеется в следующем году провести поединок с мексиканцем Саулем Альваресом

Об этом сообщает VideoBoxing в YouTube.

По словам Деревянченко, в 2020 году он рассчитывает встретиться с Саулем Альваресом, но если со звездным мексиканцем не удастся договориться, он проведет бой с американцем Джермаллом Чарли.

"В декабре будет боксировать Джермалл Чарли, и я поеду на этот бой, буду обсуждать планы с промоутерами. Возможно, в 2020 году договоримся о бое с Альваресом. Если получится, то это будет сентябрь. Если будет понимание, что мы можем встретиться, то я проведу промежуточный поединок в мае, а затем ждать боя с Альваресом ", - рассказал Деревянченко.

Журнал Forbes назвал Альвареса самым богатым боксером мира, за прошлый год он заработал $ 94 млн.