Украинец рассчитывает на бой с самым богатым боксером мира
19 ноября, 2019, 11:15
Украинский боксер Сергей Деревянченко надеется в следующем году провести поединок с мексиканцем Саулем Альваресом
Об этом сообщает VideoBoxing в YouTube.
По словам Деревянченко, в 2020 году он рассчитывает встретиться с Саулем Альваресом, но если со звездным мексиканцем не удастся договориться, он проведет бой с американцем Джермаллом Чарли.
"В декабре будет боксировать Джермалл Чарли, и я поеду на этот бой, буду обсуждать планы с промоутерами. Возможно, в 2020 году договоримся о бое с Альваресом. Если получится, то это будет сентябрь. Если будет понимание, что мы можем встретиться, то я проведу промежуточный поединок в мае, а затем ждать боя с Альваресом ", - рассказал Деревянченко.
Журнал Forbes назвал Альвареса самым богатым боксером мира, за прошлый год он заработал $ 94 млн.
- Напомним, 9 октября Сергей Деревянченко, после конкурентного поединка против казахстанца Геннадия Головкина, бросил вызов Саулю Альваресу .
- 6 октября в поединке за титул чемпиона мира IBF в среднем весе украинец Сергей Деревянченко уступил казахстанцу Геннадию Головкину .
- 3 ноября мексиканский боксер Сауль Альварес нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и отобрал у него титул чемпиона мира в полутяжелом весе.
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