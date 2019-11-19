Прибытие захваченных Россией кораблей ожидается в ближайшее время, - ВМС
19 ноября, 2019, 12:30
Возвращенные Россией корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" прибудут в украинские порты в течение ближайших дней. Прибытие кораблей ожидается 20-21 ноября
Об этом сообщает РБК - Украина.
"Ориентировочно 20-21 ноября", - сказал командующий Военно-морских сил Игорь Воронченко.
В то же время в МИД Украины заявили, что на более позднем этапе Международного трибунала по морскому праву украинская сторона сможет говорить о компенсации за захват Россией кораблей и моряков.
Отметим, что первые слушания Международного трибунала по морскому праву состоятся 21 ноября.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что передача украинских кораблей не связана с решением трибунала ООН . А также данный факт российская сторона не связывает и с подготовкой встречи в нормандском формате, которая запланирована на 9 декабря.
- Напомним, накануне Российская Федерация вернула Украине корабли, которые были захвачены в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
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