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Espreso.tvОбществоРФ решила не связывать возвращение Украине кораблей с решением Международного трибунала

РФ решила не связывать возвращение Украине кораблей с решением Международного трибунала

В России продолжают придерживаться мнения, что украинские суда якобы нарушили госграницу РФ

Об этом заявил прес-секретарь Путина Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает УНИАН.

"Это никак не связано с Международным трибуналом. Это первое. Никакой связи здесь нет и быть не может. Что касается передачи кораблей, вы знаете, что на этих кораблях было совершено нарушение госграницы РФ, соответственно, этим занимаются наши пограничники, ФСБ. Поэтому нужно обращаться за комментарием туда", - сказал Песков.

  • Напомним, 18 ноября Россия вернула Украине 3 корабля, которые захватила 25 ноября 2018 года в акватории Керченского пролива.
  • 25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву решил, что Россия должна немедленно освободить пленных украинских моряков и задержанные военные корабли, и вернуть их Украине.
  • 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, уведомили другую сторону. Однако вместо того, чтоб обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ. Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
  • 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
  • Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
  • В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
  • 25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву решил, что Россия должна немедленно освободить пленных украинских моряков и задержанные военные суда и вернуть их Украине.
  • 7 сентября 2019 года Россия вернула Украине всех 24 моряков в рамках обмена "35/35"
  • 18 ноября 2019 Россия вернула Украине захваченные военные корабли: "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу".
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