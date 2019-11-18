РФ решила не связывать возвращение Украине кораблей с решением Международного трибунала

18 ноября, 2019, 13:01

В России продолжают придерживаться мнения, что украинские суда якобы нарушили госграницу РФ

Об этом заявил прес-секретарь Путина Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает УНИАН.

"Это никак не связано с Международным трибуналом. Это первое. Никакой связи здесь нет и быть не может. Что касается передачи кораблей, вы знаете, что на этих кораблях было совершено нарушение госграницы РФ, соответственно, этим занимаются наши пограничники, ФСБ. Поэтому нужно обращаться за комментарием туда", - сказал Песков.