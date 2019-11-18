В РФ подтвердили, что саммит в "нормандском формате" запланирован на 9 декабря
18 ноября, 2019, 12:22
Саммит в "нормандском формате" действительно запланирован на 9 декабря
Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".
По его словам, в рамках подготовки к саммиту у Путина на 18 ноября запланирован телефонный разговор. Однако, с кем именно будет телефонный разговор - не уточняется.
"Телефонный разговор будет во многом связана с подготовкой к "нормандскому формату", который сейчас запланирован на 9 декабря. Это действительно так, подготовка ведется и уже вступила в завершающую стадию", - сказал Песков.
- Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в "нормандском формате" состоится 9 декабря.
- У Зеленского подтвердили дату.
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