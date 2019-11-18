В РФ подтвердили, что саммит в "нормандском формате" запланирован на 9 декабря

18 ноября, 2019, 12:22

Саммит в "нормандском формате" действительно запланирован на 9 декабря

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

По его словам, в рамках подготовки к саммиту у Путина на 18 ноября запланирован телефонный разговор. Однако, с кем именно будет телефонный разговор - не уточняется.

"Телефонный разговор будет во многом связана с подготовкой к "нормандскому формату", который сейчас запланирован на 9 декабря. Это действительно так, подготовка ведется и уже вступила в завершающую стадию", - сказал Песков.