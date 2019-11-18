Разминирование Петровского: спасатели нашли 89 взрывных предметов

18 ноября, 2019, 08:52

С начала разминирования территорий на линии разграничения у населенных пунктов Петровское-Богдановка Волновахского района спасатели обследовали 12,17 га территории и обезвредили 89 единиц взрывоопасных предметов

Об этом сообщает пресс служба ГСЧС.

"По состоянию на 14:00 17 ноября пиротехники ГСЧС Украины обследована территория площадью 2,6 га, было изъято и уничтожено установленным способом 40 единиц взрывоопасных предметов и 35 единиц патронов различного калибра", - говорится в сообщении.

В то же время с начала работ обследовали 12,17 га территорий, нашли и обезвредили 89 единиц взрывоопасных предметов.