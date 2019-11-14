ОБСЕ подтвердила завершение разведения сил в Петровском

14 ноября, 2019, 07:50

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила завершение процесса разведения сил в районе Петровского Донецкой области

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

"13 ноября СММ получила две вербальные ноты от Министерства иностранных дел Украины, в одной из которых сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины завершили отвод сил и средств с согласованного участка разведения в районе Петровского", - говорится в сообщении.

По данным ОБСЕ, с начала разведения сил 9 ноября боевики оккупационных войск также начали покидать свои позиции и выходить за пределы участка разведения.

Кроме того, МИД Украины сообщил наблюдателям о готовности украинской стороны демонтировать укрепления на участке разведения сил.

"Во второй вербальной ноте Министерства иностранных дел Украины и в упомянутом письме от вооруженных формирований также изложено сообщение о готовности начать демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения с участка разведения, а также исходная информация и географические координаты упомянутых фортификационных сооружений и других объектов военного назначения", - говорится в сообщении.