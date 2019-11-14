ОБСЕ подтвердила завершение разведения сил в Петровском
Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.
"13 ноября СММ получила две вербальные ноты от Министерства иностранных дел Украины, в одной из которых сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины завершили отвод сил и средств с согласованного участка разведения в районе Петровского", - говорится в сообщении.
По данным ОБСЕ, с начала разведения сил 9 ноября боевики оккупационных войск также начали покидать свои позиции и выходить за пределы участка разведения.
Кроме того, МИД Украины сообщил наблюдателям о готовности украинской стороны демонтировать укрепления на участке разведения сил.
"Во второй вербальной ноте Министерства иностранных дел Украины и в упомянутом письме от вооруженных формирований также изложено сообщение о готовности начать демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения с участка разведения, а также исходная информация и географические координаты упомянутых фортификационных сооружений и других объектов военного назначения", - говорится в сообщении.
- Напомним, ранее сообщалось, что в Петровском начался процесс разминирования.
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