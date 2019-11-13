В Петровском начался процесс разминирования

13 ноября, 2019, 18:22

В штабе Объединенных сил рассказали о ситуации на участках разведения

Об этом сообщает штаб ООС.

На участке разведения №1 (Станица Луганская) проводились работы по демонтажу лестницы в районе девятой опоры моста с правой стороны, сварочные работы по формированию водоотводной системы. Кроме того, идет подготовка по установке перил.

На участке разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области продолжаются мероприятия по синхронному демонтажу фортификационных сооружений и других объектов военного назначения. Работает инженерная группа и 5 пиротехников ГСЧС Украины.

На участке разведения №3, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, начался процесс технического обследования, разминирования дорог и обочин и очистки местности загрязненной взрывоопасными предметами. К этим мероприятиям привлечены 4 расчета ГСЧС Украины в составе 20 человек.