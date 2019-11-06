Разодрали рубашку: Ляшко с охранником "встретили" в Борисполе нардепа Геруса

6 ноября, 2019, 20:29

Об этом Герус сообщил в Facebook.

При этом Герус назвал Ляшко "защитником бизнеса Ахметова" и связал инцидент с интересами олигарха.

"Сегодня известный защитник бизнеса Ахметова, забытый всеми О.Ляшко меня ждал в аэропорту Борисполь, чтобы устроить шоу-провокацию. Пониженная на 15% цена электроэнергии и полная готовность к зиме никак не устраивает "немонополиста" и они прибегают ко все более изощренным способам, как вести свой бизнес. Конечно, претензия Ляшко, это импорт электроэнергии. Хотя 3 года импорта угля из России по формуле Роттердам+, что сопровождавшиеся ростом тарифов для украинских потребителей, его полностью устраивали. Ибо на этом хорошо зарабатывал его дорогой "немонополист". Все нормально, пострадала только рубашка. Такие выдающиеся результаты это совместная работа Олега Ляшко и его охранника. Без своего охранника он не хотел общаться", - написал Герус.