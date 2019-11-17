Помощник Зеленского Ермак усиленно общается с Сурковым, - Бессмертный

17 ноября, 2019, 10:29

Помощник президента Украины по международным вопросам Андрей Ермак имеет контакты с российским вице-премьером украинского происхождения Дмитрием Козаком, ответственным за политику Путина на Донбассе Владиславом Сурковым и Администрацией президента РФ в целом

Об этом 16 ноября 2019 года заявил украинский политик и дипломат Роман Бессмертный в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на телеканале Еспресо.TV .

"Если анализировать это особу, то он достаточно серьезно интегрирован в российский истеблишмент и он общается не только с Козаком. Он общается с Сурковым, он общается с окружающими Суркова очень тесно. Он общается со многими в Администрации Путина", - сообщил Бессмертный.

При этом гость студии отметил, что в данном случае речь идет не о личной позиции Ермака, а об исполнении ним "поручений Зеленского".

"Надо понимать - то, что говорит и озвучивает Ермак, это то, что думает, и то, что делает президент Зеленский. Не разделяйте эти вещи", - подчеркнул Бессмертный.