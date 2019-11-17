 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПомощник Зеленского Ермак усиленно общается с Сурковым, - Бессмертный

Помощник Зеленского Ермак усиленно общается с Сурковым, - Бессмертный

Андрей Ермак
фото: glavcom.ua
Помощник президента Украины по международным вопросам Андрей Ермак имеет контакты с российским вице-премьером украинского происхождения Дмитрием Козаком, ответственным за политику Путина на Донбассе Владиславом Сурковым и Администрацией президента РФ в целом

Об этом 16 ноября 2019 года заявил украинский политик и дипломат Роман Бессмертный в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на телеканале Еспресо.TV .

"Если анализировать это особу, то он достаточно серьезно интегрирован в российский истеблишмент и он общается не только с Козаком. Он общается с Сурковым, он общается с окружающими Суркова очень тесно. Он общается со многими в Администрации Путина", - сообщил Бессмертный.

При этом гость студии отметил, что в данном случае речь идет не о личной позиции Ермака, а об исполнении ним "поручений Зеленского".

"Надо понимать - то, что говорит и озвучивает Ермак, это то, что думает, и то, что делает президент Зеленский. Не разделяйте эти вещи", - подчеркнул Бессмертный.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 ноября, 2019 воскресенье

16 ноября, 2019 суббота

больше новостей

17 ноября, 2019 воскресенье

16 ноября, 2019 суббота

15 ноября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать