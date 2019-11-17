Помощник Зеленского Ермак усиленно общается с Сурковым, - Бессмертный
Об этом 16 ноября 2019 года заявил украинский политик и дипломат Роман Бессмертный в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на телеканале Еспресо.TV .
"Если анализировать это особу, то он достаточно серьезно интегрирован в российский истеблишмент и он общается не только с Козаком. Он общается с Сурковым, он общается с окружающими Суркова очень тесно. Он общается со многими в Администрации Путина", - сообщил Бессмертный.
При этом гость студии отметил, что в данном случае речь идет не о личной позиции Ермака, а об исполнении ним "поручений Зеленского".
"Надо понимать - то, что говорит и озвучивает Ермак, это то, что думает, и то, что делает президент Зеленский. Не разделяйте эти вещи", - подчеркнул Бессмертный.
- По данным журналистов-расследователей из проекта "Схемы", Ермак имеет общий бизнес с однокурсниками Путина.
- Зеленского он считает "одним из лучших лидеров современного мира".
- Во время встречи с бывшим спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором, которая имела место 14 сентября 2019 года, Ермак обвинил пятого украинского президента Петра Порошенко в якобы гибели на войне с Россией своего брата. Однако, участник ООС-АТО Денис Ермак, "погибший" брат помощника Зеленского, как выяснилось, является целым и невредимым.
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