Помощник Зеленского Ермак имеет общий бизнес с людьми из окружения Путина - "Схемы"

3 октября, 2019, 22:47

Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак имеет бизнес совместно с гражданином РФ Рахамимом Эмануиловым, компания которого - совладелец российского Интерпромбанка. Среди владельцев банка - люди из окружения президента РФ Владимира Путина

Об этом говорится в новом выпуске программы "Схемы".

По данным журналистов, Ермак - партнер Эмануилова в двух украинских предприятиях - ЗАО "Интерпромфинанс Украина" и ООО "М.Е.П."

В то же время Эмануилов - основатель компании "Интерпромторг", которая числится среди акционеров Интерпромбанка.

Основным акционером этого банка, по данным "Схем", является член Единой России Валерий Пономарев.

Один из членов совета директоров Интерпромбанка - Иван Садчиков - зять первого заместителя руководителя аппарата правительства РФ Сергея Приходько. Другой член совета директоров этого банка - Ильгам Рагимов - однокурсник Путина. Также в составе совета был еще один однокурсник президента РФ - Николай Егоров.

По данным журналистов, именно бизнес-партнер Ермака Эмануилов является "связующим звеном между этими разными группами бизнесменов".

Есть также информация о том, что Ермак - главный переговорщик с Россией в команде президента Зеленского.

Сам Ермак в комментарии "Схемам" утверждает, что компания не вела хозяйственную деятельность, а с самим россиянином он последний раз общался 10 лет назад.