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Espreso.tvОбществоПомощник Зеленского Ермак имеет общий бизнес с людьми из окружения Путина - "Схемы"

Помощник Зеленского Ермак имеет общий бизнес с людьми из окружения Путина - "Схемы"

Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак имеет бизнес совместно с гражданином РФ Рахамимом Эмануиловым, компания которого - совладелец российского Интерпромбанка. Среди владельцев банка - люди из окружения президента РФ Владимира Путина
Об этом говорится в новом выпуске программы "Схемы".
 
По данным журналистов, Ермак - партнер Эмануилова в двух украинских предприятиях - ЗАО "Интерпромфинанс Украина" и ООО "М.Е.П."
 
В то же время Эмануилов - основатель компании "Интерпромторг", которая числится среди акционеров Интерпромбанка.
 
Основным акционером этого банка, по данным "Схем", является член Единой России Валерий Пономарев.
Один из членов совета директоров Интерпромбанка - Иван Садчиков - зять первого заместителя руководителя аппарата правительства РФ Сергея Приходько. Другой член совета директоров этого банка - Ильгам Рагимов - однокурсник Путина. Также в составе совета был еще один однокурсник президента РФ - Николай Егоров.
 
По данным журналистов, именно бизнес-партнер Ермака Эмануилов является "связующим звеном между этими разными группами бизнесменов".
 
Есть также информация о том, что Ермак - главный переговорщик с Россией в команде президента Зеленского.
 
Сам Ермак в комментарии "Схемам" утверждает, что компания не вела хозяйственную деятельность, а с самим россиянином он последний раз общался 10 лет назад.
  • Ермак заявлял, что никаких подковерных договоренностей с РФ не существует, есть только Минский и Нормандский формат.

 

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