Помощник Зеленского Ермак имеет общий бизнес с людьми из окружения Путина - "Схемы"
3 октября, 2019, 22:47
Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак имеет бизнес совместно с гражданином РФ Рахамимом Эмануиловым, компания которого - совладелец российского Интерпромбанка. Среди владельцев банка - люди из окружения президента РФ Владимира Путина
Об этом говорится в новом выпуске программы "Схемы".
По данным журналистов, Ермак - партнер Эмануилова в двух украинских предприятиях - ЗАО "Интерпромфинанс Украина" и ООО "М.Е.П."
В то же время Эмануилов - основатель компании "Интерпромторг", которая числится среди акционеров Интерпромбанка.
Основным акционером этого банка, по данным "Схем", является член Единой России Валерий Пономарев.
Один из членов совета директоров Интерпромбанка - Иван Садчиков - зять первого заместителя руководителя аппарата правительства РФ Сергея Приходько. Другой член совета директоров этого банка - Ильгам Рагимов - однокурсник Путина. Также в составе совета был еще один однокурсник президента РФ - Николай Егоров.
По данным журналистов, именно бизнес-партнер Ермака Эмануилов является "связующим звеном между этими разными группами бизнесменов".
Есть также информация о том, что Ермак - главный переговорщик с Россией в команде президента Зеленского.
Сам Ермак в комментарии "Схемам" утверждает, что компания не вела хозяйственную деятельность, а с самим россиянином он последний раз общался 10 лет назад.
- Ермак заявлял, что никаких подковерных договоренностей с РФ не существует, есть только Минский и Нормандский формат.
Читайте также
-
30 сентября, 2019 Виталий Портников: Президент - хранитель памяти
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
Читайте также
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке