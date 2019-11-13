"Солгали США": "погибшие" браты советников Зеленского Ермака и Новикова оказались живыми, - военный ВСУ

13 ноября, 2019, 12:56

Во время общения с Куртом Волкером - специальным представителем Госдепа США по вопросам Украины - помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак и советник-футуролог Игорь Новиков рассказали о гибели своих родственников на войне на Донбассе и обвинили в этом предыдущего президента Петра Порошенко

Об этом лейтенант запаса ВСУ Орест Каракевич заявил во время брифинга в Верховной Раде, передает Еспресо.TV

"Мы провели свое расследование по заявлениям господина Ермака и Новикова, что их родные братья были убиты на Донбассе в результате войны. Я сразу зашел на страницу к Денису Ермаку и обнаружил, что он жив. В частности, 1 ноября этого года запостил фото Айдара. Мы с ним пересекались в 2015 году, в батальоне Айдар он не служил. Патриотически настроен, к нему нет претензий. В боевых задачах не был, в составе батальона не был. Факт - он жив ", - заявил Каракевич.

По его словам, Игорь Новиков лично написал комментарий к посту Романа Кулика, что его брат жив, находится в рядах ВСУ и защищает независимость Украины: "Брат, слава богу, жив и продолжает защищать Родину. Считаю, что господин Тейлор обязательно это еще прокомментирует. ".

"Факт в том, что в обоих братья целы и невредимы. Оказывается, что они солгали в США на эту тему", - подчеркнул военный.

"Господин Ермак вводит в заблуждение наших международных партнеров, рассказывая, что в Украине проходит гражданский конфликт. Уважаемые дипломаты посольства США Тейлор и Волкер под присягой в Конгрессе дают показания, что советник президента Украины исповедует идею, что это Украина развязала войну", - добавила министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

Конгресс опубликовал свидетельство временно поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора. Там он рассказывает слова своего коллеги Волкера о том, что Ермак и Новиков обвинили Порошенко в гибели или травмировании их братьев на Донбассе:

"Да, посол Волкер рассказал господину Ермаку и мистеру Новикову, другому украинцу, что хорошо было бы расследовать деятельность предыдущего резидента Петра Порошенко. Знаете, надо идти вперед, а не преследовать Порошенко. ... И на этом обеде и господин Ермак, и господин Новиков вынули свои мобильные телефоны и показали фотографии родных родственников, один был братом, и один был двоюродным братом, которого убили или ранили на востоке. И они показали это Курту и мне, и они сказали: "Порошенко отвечает за это". "