Офис президента назвал Зеленского "одним из лучших лидеров современного мира"

22 сентября, 2019, 11:30

Во время встречи с главными редакторами интернет-медиа и популярными блогерами, которая состоялась в пятницу, 20 сентября 2019 года, заместитель председателя Офиса президента Украины Андрей Ермак в ответ на важные уточняющие вопросы по поводу предлагаемого новой властью сценария урегулирования военного конфликта на Донбассе призвал доверять действующему главе государства

Об этом заявили в себя на страницах в соцсетях несколько участников встречи, передает Еспресо.TV .

Поскольку совещание проходило в закрытом формате ( "off the records") по данному заявлению Ермака есть лишь письменные показания.

В частности, главный редактор сайта "Петр и Мазепа", влиятельный в украинском сегменте Facebook Виктор Трегубов, по его словам, спросил:

"Как вы собираетесь добиться вывода российских войск из Донбасса?».

В ответ он услышал от Ермака следующее:

"Осознаете ли вы, что наш президент - один из лучших лидеров современного мира?».

"Далее нам посоветовали просто верить новой команде", - добавил Тригубов.

По его словам, приведенными словами Ермака можно кратко передать всю пятничную встречу.

Расширенный отчет взамен написал Антон Швец, который имеет почти 20 тыс. подписчиков.

Он тоже не услышал ни одной конкретики по Донбасса и тоже услышал о Зеленском как о "выдающемся лидере современности", которому надо просто доверять.

"На встрече в АП я ожидал услышать подробный план и объяснения по формуле Штайнмайера.

Подробный рассказ о том, как в Зе воспринимают формулу был. Вопросов от этого меньше не стало, потому что по-прежнему предполагается, что выборы пройдут после вывода всех войск из ОРДЛО.

Как это будет сделано не понятно. Ответ звучало как предложение поверить в то, что Зеленскому, как одному из самых выдающихся лидеров современности, это удастся ".