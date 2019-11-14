"Не голосовала, как просила фракция": депутат от "Слуги" Скороход заявила, что ее мужа задержали по указанию ОПГ

14 ноября, 2019, 13:15

Народный депутат от фракции "Слуги народа" Анна Скороход сообщила о задержании ее мужа по указанию одного из заместителей Офиса президента Украины

Об этом передает Еспресо.TV

"За мои политические предпочтения и за то, что я не голосовала так, как мне говорила фракция, по поручению одного из замов ОПГ, одного из замов генпрокурора (Касько), к заму Клименко из уголовного розыска, мой муж был незаконно задержан. Основанием стали мои голосования в зале, отстаивания государственной собственности ГТС, а также "красная кнопка" против открытия рынка земли. Решение о задержании незаконно. Основанием стал запрос РФ 2017 года. До этого никаких не было вопросов, а здесь после "красной кнопки" идет задержание моего мужа", - заявила Скороход.

Позже она обратилась к президенту Зеленскому с требованием "прекратить этот беспредел".

"Когда мы шли с командой и отстаивали президента на выборах, никто не думал, что потом нас будут ломать через колено", - добавила депутат.

Во время общения с журналистами Скороход сообщила, что ее муж в 2013 году получил украинское гражданство.

"В 2013 году получил гражданство Украины, он из России. У него был большой бизнес в РФ, потом он был "отжат", чтобы человек не мог вернуться, на него открыли фальсифицированное уголовное производство, а переехал в Украину он раньше. Все было забрано, ничего не прихватил с собой. ...Это не совпадение (его задержание, - Ред.), это специально, чтобы на меня давить", - отметила она.

После этого председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что партия к заявлениям Скороход не имеет никакого отношения, а сама депутат предлагала депутатам деньги.

"Мы как политическая партия не имеем к этому отношения. Нам нечего сказать, потому что мы не знаем, в чем дело. То, что госпожа Скороход обращалась к нардепам и предлагала денежную материальную помощь - это факт", - подчеркнул он.