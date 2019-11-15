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Espreso.tvСпортЕвро-2020: Норвегия разгромила Фареры

Евро-2020: Норвегия разгромила Фареры


фото: REUTERS
В матче 9-го тура отбора Евро-2020 сборная Норвегии поиздевалась над Фарерскими островами, разгромив соперника со счетом 4:0

Об этом сообщает Еспресо.TV .

После 9-го тура квалификационного раунда сборная Норвегии занимает четвертое место с 14 очками сохраняет теоретические шансы на выход на Евро-2020 со второй ступени. Фареры идут пятыми с 3 очками.

Отборочный раунд Евро-2020

15 ноября

Группа F

Норвегия - Фарерские острова 4:0

Голы: Регниуссен, 4, Фоссум, 8, Серлот, 62, 65

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