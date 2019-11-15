Евро-2020: Норвегия разгромила Фареры
15 ноября, 2019, 20:53
В матче 9-го тура отбора Евро-2020 сборная Норвегии поиздевалась над Фарерскими островами, разгромив соперника со счетом 4:0
Об этом сообщает Еспресо.TV .
После 9-го тура квалификационного раунда сборная Норвегии занимает четвертое место с 14 очками сохраняет теоретические шансы на выход на Евро-2020 со второй ступени. Фареры идут пятыми с 3 очками.
Отборочный раунд Евро-2020
15 ноября
Группа F
Норвегия - Фарерские острова 4:0
Голы: Регниуссен, 4, Фоссум, 8, Серлот, 62, 65
- 14 ноября, в матче 9-го тура отбора на Евро-2020 национальная команда Португалии разгромила соперников из Литвы со счетом 6:0
- 14 ноября в матче 9-го тура отбора Евро-2020 сборная Турции сыграла в нулевую с командой Исландии.
- 14 ноября товарищеская встреча между сборными Украины и Эстонии завершилась минимальной победой украинцев со счетом 1:0.
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