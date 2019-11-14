Стало известно, когда украинский футболист Зинченко восстановится от травмы

14 ноября, 2019, 12:27

Футболист сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко может возобновить тренировки 6 декабря

Об этом сообщает Manchester Evening News.

Александр Зинченко может вернуться на футбольное поле в декабре, по информации источника 22-летний игрок вернется к тренировкам 6 декабря. Уже на следующий день "Манчестер Сити" проведет принципиальный матч против "Манчестер Юанйтед", однако участие украинца в этой встрече маловероятна.

Из-за травмы Зинченко пропускает товарищеский матч сборной Украины против Эстонии, который состоится сегодня в Запорожье, а также заключительную игру отбора Евро-2020 с Сербией, 17 ноября в Белграде.

В нынешнем сезоне на счету Зинченко 9 матчей за "Манчестер Сити" во всех турнирах, результативными действиями он не отметился. Футболист пропустит поединки чемпионата Англии против "Челси", "Бернли" и "Ньюкасла", а также встречу группового раунда Лиги чемпионов с "Шахтером".