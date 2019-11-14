Стало известно, когда украинский футболист Зинченко восстановится от травмы
Об этом сообщает Manchester Evening News.
Александр Зинченко может вернуться на футбольное поле в декабре, по информации источника 22-летний игрок вернется к тренировкам 6 декабря. Уже на следующий день "Манчестер Сити" проведет принципиальный матч против "Манчестер Юанйтед", однако участие украинца в этой встрече маловероятна.
Из-за травмы Зинченко пропускает товарищеский матч сборной Украины против Эстонии, который состоится сегодня в Запорожье, а также заключительную игру отбора Евро-2020 с Сербией, 17 ноября в Белграде.
В нынешнем сезоне на счету Зинченко 9 матчей за "Манчестер Сити" во всех турнирах, результативными действиями он не отметился. Футболист пропустит поединки чемпионата Англии против "Челси", "Бернли" и "Ньюкасла", а также встречу группового раунда Лиги чемпионов с "Шахтером".
- 25 октября игрок английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко перенес операцию на колене в одной из клиник Испании.
- 22 октября Александр Зинченко пропустил матч Лиги чемпионов против итальянской "Аталанты" Руслана Малиновского.
- 19 октября в 9-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" победил "Кристал Пэлэс", украинец Александр Зинченко не попал в заявку на матч.
Читайте также
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-
-
Читайте также
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-