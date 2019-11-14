 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортСтало известно, когда украинский футболист Зинченко восстановится от травмы

Стало известно, когда украинский футболист Зинченко восстановится от травмы


фото: football24.ua
Футболист сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко может возобновить тренировки 6 декабря

Об этом сообщает Manchester Evening News.

Александр Зинченко может вернуться на футбольное поле в декабре, по информации источника 22-летний игрок вернется к тренировкам 6 декабря. Уже на следующий день "Манчестер Сити" проведет принципиальный матч против "Манчестер Юанйтед", однако участие украинца в этой встрече маловероятна.

Из-за травмы Зинченко пропускает товарищеский матч сборной Украины против Эстонии, который состоится сегодня в Запорожье, а также заключительную игру отбора Евро-2020 с Сербией, 17 ноября в Белграде.

В нынешнем сезоне на счету Зинченко 9 матчей за "Манчестер Сити" во всех турнирах, результативными действиями он не отметился. Футболист пропустит поединки чемпионата Англии против "Челси", "Бернли" и "Ньюкасла", а также встречу группового раунда Лиги чемпионов с "Шахтером".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 ноября, 2019 четверг

больше новостей

14 ноября, 2019 четверг

13 ноября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать